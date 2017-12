Počasie už poriadne vystrkuje rožky: Bez rukavíc, čiapky a snehových reťazí, ani na krok!

Prvý decembrový deň počasie nebude nijako prívetivé. Má byť prevažne polooblačno, na východe a v Žilinskom kraji dopoludnia miestami až veľká oblačnosť. Na severe a východe ojedinelé slabé sneženie.

Predpoludním skomplikuje celú situáciu aj hmla alebo nízka oblačnosť.

Pozor na poľadovicu!

Meteorológovia vydali výstrahu I. stupňa pre celé územie s výnimkou krajného východu Slovenska kvôli tvorbe poľadovice. Najchladnejšie by pri polooblačnom počasí malo byť východniarom a obyvateľom stredného Slovenska kde denné teploty dosiahnú hodnoty okolo -2 až 2 stupne C. Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najvyššia denná teplota bude len 0 až 3 stupne C.

Počasie na horách

Kto sa chystá do hôr musí počítať len s mínusovými teplotami. Vo výške 1000 m bude -2 stupne C, vo vyšších horských polohách -4 až -7 stupňov Celzia.

Diaľnice sú zjazdné

Povrch vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest je prevažne mokrý, okrem úseku D3 Svrčinovec - Skalité, kde je vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného Slovenska a na severe územia sú vozovky pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do piatich centimetrov.

Horské priechody s komplikáciami

Nachádza sa na nich vrstva kašovitého až utlačeného snehu do 4 - 5 centimetrov. Horské priechody Šturec, Soroška, Kremnické Bane, Pusté Pole, Príslop, Skýcov, Veľké Pole, Vyšehrad, Klenov, Homôľka, Herlianske Sedlo, Šútovce, Biela Hora, Havran, Dargov a Ďurďošík majú povrch vozoviek vlhký až mokrý.

Zmeňte trasu!

Portál zjazdnosť.sk upozorňuje, že priechody Vrchslatina, Vernár a Šútovce sú uzatvorené pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky, na Dobšinej je nutné použiť snehové reťaze.