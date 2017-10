Ondrej Kandráč nepohrdne žiadnym kšeftom: Toto by ste od neho nečakali

Ak čakáte, že obľúbený hudobník Ondrej Kandráč, ktorý teraz hviezdi v jojkárskej šou Všetko čo mám rád, si vyberá iba lukratívne kšefty a vystupuje pred veľkým publikom, ste na omyle. Ani by ste nepomysleli, komu dokáže zahrať!

Milé gesto, ktoré urobilo mnohým radosť. Nakrúca televíznu reláciu, koncertuje so svojou kapelou, nahráva piesne, vyrába vlastnú reláciu v lokálnom rádiu, volajú si ho do rôznych programov ako hosťa. A aj tak si vo svojom náročnom programe našiel vychytený huslista čas a zahral malej skupinke prešovských dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším. A bez národku na honorár.

Starších ľudí si váži

Prečo to urobil? “Lebo aj ja raz budem starý. Keď dožijem, pri takomto tempe,” zavtipkoval vyťažený kapelník. Dôvodom, prečo prikývol, bolo aj to, že akcia bola v Prešove, v meste, ktoré je mu najmilšie. Tu sa narodil a prežil najkrajšie študentské roky. “Raz za čas, keď mi to povinnosti dovolia, rád takúto benefíciu urobím. Nerobím to pre popularitu alebo aby som sa zviditeľnil. Myslím si, že každý, kto je v povedomí ľudí, by mal občas urobiť niečo nezištne,” dodal.

VIDEO Kedy zarobil Ondrej Kandráč prvé veľké peniaze? Z rusínskeho ľudového muzikanta je dnes hviezda

Spolu s ním vystúpil aj akordeónový virtuóz Miško Červienka z Banskej Bystrice a jeho mamka, speváčka Monika Kandráčová. Tá je, zhodou okolností, už 2 mesiace čerstvou dôchodkyňou. A ako si predstavuje hudobník svoj dôchodok? “Raz som sa pýtal najstaršieho obyvateľa jednej obce, že čo treba robiť, aby mal človek 97 rokov. Odpovedal: Dôležité je dožiť sa! A to je alfa a omega všetkého. A ja verím, že sa dôchodku dožijem,” zamyslel sa.

O svojom dôchodku má jasnu predstavu

Spomenul si na istého politika, podľa ktorého nie je dôležité, aký vysoký dôchodok máte, ale ako dlho ho budete poberať. “Verím, že v mojom prípade bude platiť, že dlho a že si budem môcť užiť oddych. Aj keď sa priznám, že keby mi ponúkli, že môžem ísť do dôchodku už teraz, tak bez váhania odpoviem kladne,” dodal.

Populárny Kandráč zažil v USA nadupaný slovenský žúr plný tradícií: Vieme, čo sa tam všetko dialo!

A ako si predstavuje svoju penziu? “Moje plány sú nič, oproti predstavám Sociálnej poisťovne,” zasmial sa. Vraj sa nechá prekvapiť a verí, že milo. “Nie je dôležité dôchodok riešiť štýlom Nemcov a byť každý týždeň v inej časti sveta. Pre mňa je dôležité dožiť ho v relatívnom zdraví a obklopení svojimi blízkymi - manželkou a deťmi,” povedal vážne. Na prilepšenie svojho dôchodku prispieva, no nič extra, iba tak, ako mnoho iných Slovákov. Vvšetkým dôchodcom želá, aby si oddych od práce užili v v dobrej mentálnej a fyzickej kondícii.