Obžalovaný Košičan ktorý nastražil bombu: Pri vynesení rozsudku sa usmieval!

Okresný súd Košice I sa vo štvrtok zaoberal prípadom Ladislava. K., ktorého meno sa ešte dlho bude spájať s činom, ktorý vykazoval znaky teroristického útoku a tak bol v začiatkoch aj právne klasifikovaný. Súd poslal obžalovaného Košičana na desať rokov za mreže. Trest by si mal odpykať v ústavu so stredným stupňom stráženia. Nariadil mu tiež povinný ochranný dohľad v trvaní troch rokov.

Košičan ktorý celý čas sedel ako keby sa ho dianie v súdnej sieni netýkalo, pri vyrieknutí rozsudku sa pousmial.

„Trest je neprimerane prísny nezohľadnil zmenšenú príčetnosť ani poľahčujúce okolnosti, my sme navrhovali trest vo výške šesť rokov,“ povedala obhajkyňa Tatjana Vorobelová.

Šesť rokov za mrežami

V prípade, že by sa súd bol s jej návrhom stotožnil, Ladislav K. by sa dostal na slobodu, keďže v decembri uplynie presne táto doba.Úsmev svojho klienta zdôvodnila Vorobelová tak, že ona ho pripravila na vyšší trest niekde na hranici dvadsať rokov, tak zrejme sa potešil, keď počul, že je to „len“ polovica z toho.

Desať trestných činov

Mladík koncom roka 2011 nastražil výbušný systém pri prevádzke rýchleho občerstvenia v Košiciach. Okrem terorizmu bol obvinený spolu z desiatich trestných činov vrátane výroby výbušnín, nedovoleného ozbrojovania, nebezpečného vyhrážania a vydierania.

Ako tradične na súde nechýbal ani jeho otec, ktorý so slzami v očiach pozoroval ako syna predvádza policajná eskorta. Hneď potom čo sudca dal pokyn na zloženie pút, Ladislav chcel niečo povedať. Obhajkyňa ho stopla slovami: „Nie teraz..!“

Slovo prokurátora

Po výzve sudcu či majú protistrany nejaké návrhy, obhajoba žiadala vypočuť väzenskú psychologičku, aby zhodnotila zdravotný stav jej klienta, priebeh liečby a vysvetlila, aké lieky užíva. Prokurátor s tým nesúhlasil. Na jeho stranu sa priklonil aj sudca a návrh zmietol zo stola.

Následne sa ujal slová prokurátor a predniesol svoju záverečnú reč. Bol vecný a stručný spomenul, že rešpektujúc rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vypustil žalobu zo zločinu terorizmu. Nasledovala právna kvalifikácia ďalších žalovaných skutkov, ktorými sa mladý muž chcel pomstiť za smrť psíka Lucy. V závere prokurátor navrhol uloženie trestu na hornej hranici trestnej sadzby a vykonať ho v ústave s maximálnym stupňom stráženia.

Podlomené zdravie

Potom sa ujala slova obhajkyňa, ktorej záverečná reč bola siahodlhá. Poukázala na zdravotný stav Ladislava K., ťažké detstvo, vrodenú duševnú schizotypovú poruchu, ktorá hraničí so schizofréniou, kvôli ktorej bol spolužiakmi šikanovaný a vysmievaný a v dospelosti si kvôli chorobe nevedel nájsť prácu, preto sa upol na ochranu zvierat. Vysvetlila, že mladík týmto činom nechcel nikoho zabiť ani zraniť, išlo mu iba o zviditeľnenie a prezentovanie svojej osoby.

Padli odvolania

Keďže tak prokurátor, ako aj obžalovaný sa voči rozsudku odvolali, rozhodovať v danej veci bude krajský súd.

Oslovili sme Ladislavovho otca. Netajil, že syn ťažko znáša pobyt za mrežami, ale aj odlúčenie od rodiny. „Vždy keď dostaneme súhlas ideme za ním spolu s manželkou a dcérou na návštevu. Na pojednávania prichádzam iba ja, manželka nemôže, keďže pomáha dcérke s tromi deťmi,“ povedal dojatý muž. Po vynesení rozsudku náhlivo opustil budovu súdu.