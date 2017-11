Obyvatelia Lunika IX: Nevídaný záujem o župné voľby. Objavilo sa info o rozdávaní vína!

Stereotyp na neslávne známom rómskom sídlisku v Košiciach, zmenili dnes župné voľby. Rómovia postávali v hlúčikoch a hlasnou vravou a smiechom vyprevádzali tých, ktorí sa náhlili do jedinej volebnej miestnosti na sídlisku.

Atmosféra podľa službukonajúcich policajtov bola pokojná, bez rušivých momentov. Dva volebné okrsky síce nepraskali vo švíkoch, ale neostávali ani na chvíľku prázdne, stále tam boli nejakí voliči.

Voliči si privstali

Vo volebnom okrsku číslo 1, je v zozname voličov zapísaných 2060 osôb, v okrsku číslo 2, je ich 2174. „Prvý volič prišiel zhruba o 8:15, väčšia vlna sa spustila po deviatej, kedy prichádzali voliť celé rodiny,“ povedal Peter Palla (27), šéf prvého volebného okrsku.

Vyššia účasť

Dodal, že oproti predchádzajúcim župným voľbám pozorujú oveľa vyššiu účasť. „Nemyslím si, že by to bolo kvôli kupovaniu hlasov. Tie počty zasa nie sú také vysoké, že by svedčili „o niečom“ , možno to naozaj ovplyvnilo mimoriadne pekné počasie,“ povedal Palla, ktorého doplnila šéfka druhého okrsku, Miriam Babinčáková (25). „Nemáme informácie, že by boli nejaké pokusy o kupovanie hlasov. Odhadujem volebnú účasť na Luniku IX niekde na úrovni 15 percent," spresnila Miriam.

Vládla disciplína

Presvedčili sme sa, že Rómovia boli naozaj disciplinovaní. Pýtali sa členov okrskových komisií koľkých poslancov majú označiť, či je potrebné škrtať alebo krúžkovať a podobne. Oslovili sme niekoľkých voličov, ale s výnimkou Dariny Berkovej (53) to ostatní odmietli.

Za zástenu nesmel nikto okrem voliča. Foto: Daniela Pirschelová

K urne kvôli sociálke

Pani Darina síce nevedno prečo neustále spomínala prezidenta a vládu, ale presviedčala nás, že vie koho dnes volí. „Pre mňa je najdôležitejšie a preto som prišla voliť, aby nám zdvihli sociálky, lebo nemáme z čoho žiť. Mám tri dospelé deti a jedenásť vnúčat a to čo dostávam nám s manželom nestačí,“ hlučne vysvetľovala žena.

Rozdávalo sa víno?

Pri odchode z volebnej miestnosti sme si všimli muža s objemnou taškou, z ktorej vyberal fľaše, skôr než sme ho stihli odfotografovať, zutekal. „To preto ide toľko Rómov voliť, bo dostali víno,“ tvrdil mladý muž, ktorý odmietol špecifikovať kto je štedrým darcom a čo požaduje.

Cudzí pod drobnohľadom

Starosta Lunika IX, Marcel Šaňa poprel túto možnosť. „Sú tu policajti, aj ja sledujem dianie na sídlisku a nikoho cudzieho som nevidel. Keby som spozoroval protiprávne konanie, hneď by som ho nahlásil,“ presviedčal nás Šaňa, ktorý netajil, že by ho netešilo, keby sa takáto informácia spájala s „jeho“ sídliskom. „Máme 6700 prihlásených obyvateľov, z toho tu žije reálne asi 4500. Zhruba mesiac som ich vyzýval, aby išli voliť. Podľa mňa je záujem o voľby vďaka tomu vyšší, nie kvôli kupovaniu hlasov,“ stal si na svojom starosta.

Rovnako ako na Luníku IX, pokojná volebná atmosféra vládla aj v Rankovciach, Kecerovciach, Jasove i Medzeve.