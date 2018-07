OBROVSKÝ ÚSPECH Prešovskí vedci vypestovali UNIKÁTNY rumanček: Firmy vo svete sa oň BIJÚ!

Bylinku s vyšším podielom účinných liečivých látok sa podarilo vyšľachtiť vedcom z Prešovskej univerzity. O novú odrodu rumančeka kamilkového už prejavili pestovatelia z celého sveta. Ide totiž o široko využiteľnú liečivú rastlinu.



Jedinečnú odrodu rumančeka kamilkového nazvali Lianka, podľa dcéry šľachtiteľa docenta Ivana Šalamona z Prešovskej univerzity (PU). Ten sa tomuto výskumu venoval 25 rokov. Jeho novú odrodu harmančeka už schválilo Európske spoločenstvo a udelilo mu právnu ochranu do roku 2043. To znamená, že PU je vlastníkom odrody, ktorú môže predávať po celom svete a získa za ňu licenčné poplatky.

Má viac protizápalových a upokojujúcich zložiek

Unikátnosť odrody Lianka spočíva predovšetkým v dostatočnom množstve liečebne najúčinnejších zložiek bisabololu a azulénu, ktorých výskyt v prírode je veľmi vzácny. Nachádzajú sa v silici, ktorú z rastlinky vedia dostať hydrodestiláciou. Má výraznú modrú farbu, je tekutá a kilo stojí až 1500 eur, lebo zo sto kíl rumančeka jej získajú iba 0,5 kilogramov. Používa sa do kozmetických prípravkov či tabletiek.

Záujem prejavil celý svet

Na liečivé účely sa však využíje celá rastlina, kvety sa môžu použiť na čaj, stonky na získanie silice. “Odroda Lianka má v silici až 55-percent bisabololu a do 20-percent azulénu. U doterajších odrôd to bolo iba okolo 3 percent. Má aj vyššiu úrodnosť, až 500 kíl suchých kvetov na hektár,” opísal expert na liečivé a aromatické rastliny Šalamon. Jej kvet sa nerozpadáva a preto je vhodná aj na vývoz do vzdialenejších kútov sveta. V súčasnosti nikde inde takúto odrodu nemajú. Komerčné využitie je vo farmaceutickom, kozmetickom aj potravinárskom priemysle. Slovenský pestovateľ z Plavnice (okres Stará Ľubovňa) zbierajú rumanček Lianku kombajnom, ktorý navrhol vedec Šalamon. Chce, aby sa jeho odroda dostala do všetkých štátov, ktoré s ním spolupracujú. S Austrálčanmi pracuje na zavedení pestovania tejto rastlinky na ostrove Tasmánia, spolupracovníkov pri pestovaní má v Iráne, Egypte, Nepále, Indie, Juhoafrickej republike, USA, Južnej Amerike v Čile a v Holandsku.

Vedec žne úspech za úspechom

PU sa zviditeľnila už v roku 2006, keď docent Šalamon usporiadal prvé svetové sympózium o výskume, vývoji a produkcii rumančeka kamilkového pod záštitou Medzinárodnej spoločnosti pre záhradnícke vedy so sídlom v Belgicku. Vlani vyšľachtil nový unikátny druh mäty piepornej s názvom Kristínka s veľmi vysokým obsahom mentolu a pred dvomi rokmi sa zaslúžil o priznanie patentu za vypracovanie unikátnej technológie izolácie prírodných látok z plodov liečivých rastlín, čo ocenila aj harwardská univerzita.

Rumanček sa používa odjakživa

Je jednou z najstarších a najznámejších liečivých rastlín a rovnako hojne ako dnes sa používal aj v minulosti. Patrí medzi najobľúbenejšie bylinky, ktoré ľudia už od čias egyptských faraónov na liečbu najrôznejších bežných ochorení, na výrobu kozmetických prípravkov a zlepšovanie životného prostredia. Spôsoby používania rumančeka sa rozšírili zo starého Egypta do starovekého Grécka i Ríma odtiaľ do celej Európy.

Schopnosť rumančekových rastlín prinášať ľudským bytostiam úľavu spôsobila, že v mnohých obdobiach sa stali súčasťou mytológie rôznych kultúr a civilizácií. V bájosloví patrí rumanček medzi deväť posvätných bylín, ktoré boh starovekých Germánov Ódin daroval smrteľníkom, aby zlepšil ich život a do zmätku vniesol poriadok.

Účinky rumančeka

Štúdie farmakodynamických vlastností rumančeka kamilkového poukázali na značné spektrum jeho liečebných účinkov. Uľahčujú trávenie a napomáhajú pri plynatosti, upokojujú nervovú sústavu – stres, nervozitu a podráždenosť, pomáhajú pri liečbe žalúdočných vredov a hemoroidov, skracujú hojenie rán, odrenín, popálenín a natiahnutých svalov, eliminujú menštruačné kŕče, prinášajú úľavu pri zápalových ochoreniach kĺbov, stimulujú činnosť bielych krviniek a činnosť imunitného systému, obnovujú črevnú mikroflóru, podporujú potenie pri chrípke a prechladnutiach, sú nápomocné pri liečení kožných vyrážok, prospievajú vlasom – dávajú im pevnosť, lesk a svetlejší nádych a aktívne pomáhajú pri bolesti hrdla a nádche.

Názvy rumančeka

Rumanček kamilkový je slovenský názov liečivej rastliny

Ľudový názov: harmanček, kamilka

Niektoré iné názvy:

Rusky - Romaška aptečnaja

Nemecky - Echte Kamille

Španielsky - Camomila borda

Maďarsky - Székfü, kamilla

Bulharsky - Lajka

Taliansky - Chamomilla vulgare;

Anglicky - Common Chamomila

Francúzsky - Petite Camomille