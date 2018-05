Môžu si z nich brať príklad! Bardejovskej nemocnici sa podarila úžasná vec. Zaviedli tam viacero noviniek, čo im ročne prinesie do kasy niekoľko tisíc eur. Tie môžu použiť na vylepšenie komfortu pre pacientov.

Slnečná elektráreň so solárnymi panelmi, úsporné pranie, výroba pary pre stroje v práčovni, monitoring spotreby a regulácie elektriky. Tieto novinky zaviedli v bardejovskej nemocnici. Budú im prinášať úspory energií. No najlepšie na tom je, že si nemuseli brať úver ani vrážať vlastné peniaze. Splácať 700-tisícový projekt budú z usporených peňazí.

Zvyšujú energetickú efektívnosť a šetria peniaze. Z úspor sa bude samotný projekt splácať počas najbližších 10 rokov. Pokiaľ sa nedosiahnu, musí firma Siemens ako dodávateľ technológií tento výpadok nahradiť. Ak budú úspory vyššie, zisk si rozdelia s nemocnicou na polovicu. “A tie budeme ďalej investovať do technologických vylepšení,” informoval riaditeľ Nemocnice Sv. Jakuba Marián Petko. Podstatné je aj to, že nemocnica na realizáciu projektu nepotrebovala vlastný vstupný kapitál. Investovali iba do stavebných prác a do nákupu jednorázových materiálov pre potreby operačných sál za tri mesiace, keď nemohli prať.

Ušetria



Prijaté opatrenia sa týkali najmä komplexnej modernizácie práčovne. “Kým doteraz sme prali za 0,63 centov za kilo suchého prádla, odteraz to bude iba 0,60 centov. Denne pritom vyperieme okolo tony prádla. Teda úspora pri takom množstve je výrazná,” dodal Petko. Ročne iba na praní ušetria asi 8-tisíc eur.

Nová práčovňa je funkčne a priestorovo delená podľa hygienických predpisov na pranie nemocničnej bielizne. Špinavá kontaminovaná časť určená na pranie je od čistej dezinfekčnej časti určenej na sušenie, žehlenie a skladovanie stavebne oddelená.

Všetky nové zariadenia v práčovni oproti starým poskytujú vyššiu variabilitu v praní rôznej nemocničnej bielizne. “Nehovoriac o tom, že sa tým uľahčila práca personálu. Dôraz sme nekládli len na vybavenie práčovne novými zariadeniami, ale hlavne na ich úspornosť v spotrebe vody, pary a elektrickej energie,” vysvetlil Petko. Všetky stroje v práčovni fungujú na paru, ktorú si nemocnica pomocou plynu sama vyrába. Paru využívajú aj v kuchyni a aj na strelizáciu prístrojov.

Pomocou solárnej elektriky si vyrobia asi 3-percentá energie, čo pri takom množstve, akú nemocnica denne potrebuje, je tiež výrazná úspora. Ide približne o 10 MWh ročne, ktorú si nemusia kupovať. “Bodaj by všetky nemocnice fungovali tak, ako tá, ktorá nielen v tomto, ale aj v mnoho inom je vzorom pre ostatné,” uviedol počas slávnostného odovzdania projektu generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Jozef Ráž.