Nezdá sa! Mamička Marta, pod ktorou horela podložka: Trúfam si aj na ďalší pôrod!

Mladá mamička Marta (28) zažila pred viac ako týždňom poriadny šok. Bodaj by nie! Priamo v pôrodnej sále, počas cisárskeho rezu, sa pod ňou vznietila podložka. S popáleninami ju previezli do nemocnice v košickej Šaci. Ostala bez synčeka Števka, s bolestivými zraneniami. Lenže teraz jej malého doviezli a Marta odhodlane tvrdí, že si trúfa aj na ďalší pôrod.

Obidvom vzájomná blízkosť prospieva. Marta aj Števko sú pokojnejší a ich zdravotný stav sa zlepšuje.

Hovorili sme s Martou. Napriek tomu, že ju popálené miesta stále bolia, jej hlas znel veselo a optimisticky. "V stredu mi robili radikálny preväz, tak aj to, čo sa už začalo hojiť „strhli do živého.“ Vo štvrtok mi pri rannej vizite povedali, že koncom týždňa urobia ďalší preväz, ale pod vodou, aby to bolo šetrnejšie. Potom sa uvidí, či v pondelok pôjdem na transplantáciu alebo to nechajú nech sa to samovoľne zahojí,“ povedala mladá žena.

Vďaka za hormóny!

Zdravotníci Marte vysvetlili, že na jej liečbu pozitívne vplýva aj to, že jej organizmus produkuje tehotenské hormóny, ktoré pomáhajú pri liečbe popálených miest. „Bola by som radšej, keby som sa vyhla operácii. Po nepríjemnej skúsenosti mám obavy ľahnúť si na operačný stôl,“ netají Marta nepríjemné pocity a strach z prežitej udalosti.

Vie, že lekári by ju pripravili na operáciu, dali jej lieky, ale aj tak vraj urobí maximum pre to, aby k transplantácii nedošlo.

Zdôverila sa, že nebyť škaredých jaziev na dolnej časti stehna, bokoch, driekovej časti chrbta a bolesti po popálení, ani by neverila, že rodila. „Jazva po cisárskom sa pekne hojí, bolesti brucha nemám, pokojne by som si, hoci aj hneď, zopakovala pôrod,“ smeje sa mladá mamička.

Malý je veľký papkáč

Rozhovorila sa aj o synčekovi. „ Trocha schudol, čo je u novorodencov bežné, ale teraz už začína priberať. Je to poriadny papkáč, bežne vypije až 80 ml, je to naozaj dosť,“ dodáva s radosťou.

Spomenula, ako ju mrzí, že dieťa kvôli užívaniu liekov nemohla a nemôže dojčiť.„Liekmi mi zastavili tvorbu mlieka. Škoda, že synček neprijímal materské mlieko aspoň prvé 2-3 týždne. Bol ochudobnený o kolostrum, ktoré sa tvorí krátko pred pôrodom a počas prvých dní po ňom. Blahodárne pôsobí na imunitu, keďže obsahuje množstvo liečivých látok. Už nič s tým neurobím,“ povzdychla si Marta.

Najradšej by už išla domov, ale vie, že skôr ako o 2 až 3 týždne to nebude. „Teším sa aj preto, lebo vymeníme konečne Trebišov za Košice. Stále nás to tam ťahalo, keďže ako rodení Košičania sa v metropole východu cítime najlepšie. Budeme spolu so Števkom a mojou mamičkou Danielou, ktorej vďačím za pomoc,“ netajila Marta najbližšie plány.

Nemala to ľahké!

V mladom veku ovdovela. Manžel Jaroslav zomrel pred dvoma mesiacmi. Manželia však od mája spolu nežili. "Odsťahovala som sa k mame do Trebišova, odvtedy sme žili odlúčene. Jarovi viac ako na mne a dieťati záležalo na inom, aj preto chcel, aby som išla na potrat. Nesúhlasila som, keďže som neskonalo túžila po dieťatku," spomína Marta na tienisté stránky svojho manželstva. "Nechcem však už na to spomínať, je to za mnou. Verím, že teraz nás so synom čakajú už len chvíle šťastia a radosti," dodala mladá mamička.