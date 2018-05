Nahnevaní Prešovčania: Toto už nemienime tolerovať!

Prešovčania zúria! Nahnevaní ľudia spisujú petíciu, v priebehu týždňa ju podpísalo už vyše 1700 ľudí. Čo ich tak pobúrilo?

Pred dvomi rokmi na Sídlisku III v Centrume zrušili röntgen. Obyvateľom to spôsobuje veľké ťažkosti. Je totiž problematické s úrazom sa v bolestiach presúvať za takýmto vyšetrením na opačný koniec mesta.

Jednou z nich je aj zdravotná sestra Erika Michalčinová (57). “V takom veľkom meste ako je Prešov, by malo byť samozrejmé, aby zdravotnícke stredisko malo röntgen aspoň na najväčších sídliskách, medzi ktoré Trojka patrí. Takto sa aj skrátia čakacie doby v iných častiach mesta, kde vyšetrenia týmto prístrojom robia.” Ďalším je Michal Sobota (27): "Sám som okúsil, čo je to v bolestiach s úrazom sa terigať do iného zariadenia vzdialeného desiatky kilometrov."

Petičiari chcú opätovné spustenie RTG vyšetrenia v spádovej oblasti s vyše 10-tisíc obyvateľmi. Požiadali o pomoc mesto a poslancov. Podľa nich by mali kompetentní vyjsť v ústrety občanom so zdravotnými problémami a uľahčiť im návštevu lekára. „Nestrpčujme život ľuďom. Človek si v Centrume odsedí pol dňa, následne musí utekať na polikliniku na Levočskej či do nemocnice. Príde babka, ktorá je z Veľkého Šariša, je sama a nevie, čo má robiť, lebo má ísť na röntgen. Príde na Levočskú a tam sa čaká, lebo je už pred ňou 64 čakateľov. A ľudia so zlomeninami nemôžu chodiť po celom meste,“ hovorí Ján Balušinský, ktorý stojí za samotnou petíciou. V tejto veci vystúpil aj na prešovskom mestskom zastupiteľstve.

Pripojili sa k nemu poslanci za túto mestskú časť a rozhodli sa v danej veci pomôcť. „Mali by sme občanom poskytovať lepšie služby a nie horšie ako doposiaľ. Nemôžeme ísť dole kopcom, máme ísť hore brehom,“ hovoria poslanci Juraj Hudáč a Mikuláš Komanický.

Rozhodne poisťovňa



V rozsiahlom zdravotnom stredisko na spomínanom sídlisku ordinujú viacerí všeobecní aj detskí lekári, ortopédi a aj rôzni špecialisti. No ich pacienti za dnes už triviálnym vyšetrením, ako je RTG, musia cestovať do zdravotníckych zariadení v iných častiach mesta. S malými deťmi, starými ľuďmi a s úrazmi je to komplikované. Pritom RTG tu slúžilo od 80. rokov minulého storočia, no pred dvomi rokmi nebola predĺžená zmluva s vtedajším prevádzkovateľom a preto ho zrušili. Na približne 120-tisíc ľudí v spádovej oblasti mesta sú iba tri röntgeny.

“Problém je so zazmluvnením toho, kto bude prevádzkovať röntgen,“vysvetlil J. Hudáč. No jeho vrátenie do Centrumu podporuje aj primátorka mesta Andrea Turčanová. „Máme záujemcu, ktorý to zafinancuje, spustí prevádzku a štát nebude stáť zriadenie ani cent. Priestory sú pripravené, aj budúci prevádzkovateľ,“ dodal Hudáč. Čakajú už len na stanovisko zdravotnej poisťovne, ktorej petíciu predložia. Ak im nevyhovie, hrozí, že stredisko príde o lekárov aj o pacientov.

Prečítajte si tiež: