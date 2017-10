Bol to šok! Polícia odhalila, že anonym, ktorý ohlásil v Košiciach bombu, je známy lekár. Má ním byť Michal. B., ktorý je zamestnancom Záchrannej služby Košice. Čo sa dialo po šokujúcom telefonáte, ktorý vyšetruje polícia, a ako naň zareagoval lekárov zamestnávateľ?

NEUVERITEĽNÉ Anonym, ktorý ohlásil bombu, všetkých šokoval: Veď to bol známy lekár!

Vyšetrovateľ Policajného zboru v Košiciach zo zločinu šírenia poplašnej správy obvinil 39-ročného Prešovčana. Obvinený muž ešte v marci tohto roku krátko po 9. hodine na tiesňovú linku 158 oznámil, že „na košickom súde je bomba, krajskom, je bomba na košickom súde, opakujem, bomba je na košickom súde“. Polícia ihneď po prijatí oznámenia vykonala všetky potrebné opatrenia za účelom ochrany života, zdravia a majetku osôb.

Nechcel ísť pred sudcu

Vyšetrovaním bolo zistené, že šíriteľom poplašnej správy je kardiológ Michal. B., ktorý mal v daný deň pojednávanie. Účelom telefonátu bolo oddialiť rozhodnutie vo veci, ktorá mala byť súdom prejednávaná a obvinenému hrozilo niekoľko rokov odňatia slobody.

„Náklady v dôsledku evakuácie zamestnancov a sudcov z dôvodu hrozby, že v objekte je umiestnená výbušnina dňa 23. marca, kedy sa malo konať pojednávanie, predstavovali 17 811,09 eur,“ spresnila hovorkyňa košických súdov Anna Pančúrová.

Stále pracuje

Pýtali sme sa hovorcu košických záchranárov či zamestnávateľ je informovaný o vyčíňaní svojho zamestnanca, zaujímali sme sa aj o to, v akom režime momentálne MUDr. B. pracuje. Z odpovede plnej paragrafov sme vyčítali: „Zamestnávateľ nemá zákonný dôvod v tomto štádiu trestného konania na ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom, na obmedzenie či pozastavenie jeho činnosti. Máme vedomosť, že je vedené trestné konanie, čo sme so zamestnancom prerokovali,“ napísal nám hovorca Igor Krupa.

Polícia ho vyšetruje

To, že lekár-záchranár nemá na rováši iba šírenie poplašnej správy, ale aj inú trestnú činnosť, nám potvrdil zastupujúci hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach. „Obvinený je pôvodne trestne stíhaný za skutok kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a iné. V inej trestnej veci je stíhaný za zločin šírenia poplašnej správy, pričom vyšetrovanie nie je v tejto veci skončené,“ uviedol pre PLUS JEDEN DEŇ Branislav Bujňák.

Polícia v danej veci koná. „Obvinený muž je stíhaný na slobode, s políciou spolupracuje,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Pokúšali sme sa osloviť aj Michala B., na naše telefonáty a SMS-ky však nereagoval.

Názor právnika

"Zákon a etika sú dve rozdielne stránky daného problému. Som presvedčený, že aj s ohľadom na povolanie, ktoré obvinený vykonáva mal v súvislosti so stíhaním za drogovú trestnú činnosť sám iniciovať prerušenie vykonávania svojho povolania a požiadať o dovolenku alebo neplatené voľno, prípadne podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať náhradný druh činnosti," uviedol odborník, ktorý si neželá byť menovaný.

