Mesto Svidník prehralo súdny spor: Podnikateľovi musí zaplatiť TUČNÉ odškodné!

Mesto Svidník má poriadny problém! Prehralo súd s podnikateľom, ktorý pre samosprávu staval bytovku a vyplatiť mu mastné odškodné. Odkiaľ naň vezme peniaze?

Mesto mu musí zaplatiť 200-tisíc eur za práce navyše. Tie si vraj vyžiadalo zlé podložie. Poslancom sa však tento argument nepozdáva a tvrdia, že im chýba dostatok dôkazov! Trvajú na podaní odvolania. Podľa nich okresný súd rozhodol nesprávne.

Sporná a nezaplatená faktúra vo výške 190-tisíc eur za výstavbu bytového domu B6 na Karpatskej ulici vo Svidníku trápi radných už dlhšie, lebo im chýbajú presvedčivé argumenty. No staviteľ, podľa dokumentov zverejnených na webe samosprávy, mesto kontaktoval už pred štyrmi rokmi. S tým, že pri vytýčení stavby sa zistilo, že cez pozemok prechádza kábel vysokého napätia bez záznamu v projekte. Bola potrebná prekládka a skutočné náklady na zakladanie stavby sa vyšplhali z pôvodných 80-tisíc o ďalšie desaťrisíce. “Dosiahli výšku 224 468 eur,”dôvodil majiteľ stavebnej spoločnosti Viliam Čech. Úlohu vraj zohrali nepredvídateľné pomery pri budovaní základov vo fotme starej skládky stavebného odpadu - násypy sute z budovania okolitého sídliska, panely, betónové stĺpy elektrického vedenia a podobne. Musel byť prítomný statik, ktorý zmenil spôsob prác pri základoch. “Oproti naprojektovanému spôsobu výkopu základovej ryhy a použití betónu sa musel použiť omnoho náročnejší spôsob vo forme vybágrovania celého staveniska, následne sa suť musela odviesť, základy vydebniť, odliať z betónu, zasypať zeminou a zhutniť,”uviedol investor.

Práce počas výstavby. Foto: Ingrid Timková

Poslancom sa nepáči najmä to, že dodatok za práce podpísal primátor Ján Holodňák sám, bez konzultácie v zastupiteľstve. “Tento problém by nemusel vzniknúť, ak by sme schvaľovali aj kúpnu zmluvu a nie len investičný zámer,”uviedol poslanec Ján Vook. “Zmluva nemôže byť platná, pokiaľ neprešla zastupiteľstvom,”dodal Pavel Olejár.

Pochybil primátor?

“Tieto práce boli nutné a bez nich by sme bytový blok nemohli postaviť,” arguentuje primátor Ján Holodňák a tvrdí, že dodatky boli schvaľované v zastupiteľstve. Podľa neho stavebná firma dostala dotácie od štátu a je potrebné ich “vyfinancovať”. Holodňák ešte v roku 2016 poslancom tvrdil, že na všetky práce navyše existujú fotky. „Kde sú tie fotky, rád by som ich videl, lebo vy ste tam objavili pomaly aj pozostatky železničnej stanice,“ poznamenal vtedy ironicky poslanec František Pochanič, keďže v meste nikdy železnicu nemali. No doteraz poslanci fotografie dokumentujúce spomínané práce nevideli.

Hlavný kontrolór Ivan Sagan primátorovi oponuje a trvá na tom, že primátor 23. marca 2016 podpísal kúpnu zmluvu na bytový dom B6, čím porušil dodatok, podľa ktorého kúpa podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. “Podpisom predmetnej zmluvy došlo aj porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách, nakoľko táto kúpa nie je finančne krytá,“ dodal Sagan.

Poslanci zaviazali mesto na podanie odvolania voči rozhodnutiu súdu.