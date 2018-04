Hubárska sezóna sa začala: Z týchto miest si donesiete plné košíky!

Smrčky, čírovnice, a čochvíľa už aj plávky či pečiarky, sú druhy húb pri pohľade na ktoré zaplesá srdce všetkým, ktorých zimný hubársky pôst už nebavil. Pozrite sa, kde ich nazbierate najviac!

Neklamnými dôkazmi, že jarná hubárska sezóna je v plnom prúde je narastajúcipočet ľudí s košíkmi v rukách, ale aj fotografie denných „úlovkov“ zverejnené na sociálnych sieťach i odstavené autá na okrajoch lesov. Svoje poradenstvo spustili už aj mykologické poradne.

Smrčkovité huby

„Momentálne rastú najmä smrčkovité huby, konkrétne smrčkovec český, ale aj smrčok jedlý a kužeľovitý. Sú to vynikajúce a chutné huby. Sú krehučké, voňavé a dajú sa upraviť na rôzny spôsob,“hovorí mykológ z košickej mykologickej poradne, Ján Pardovič. „Tento druh obľubuje krovinaté redšie a teplé lesy, kde rastie čerešňa, trnka, jaseň, osika, ale nájdeme ho aj tzv. za humnami, v záhradách alebo ovocných sadoch. V okolí Košíc sa hojne vyskytuje v okolí ZOO Kavečany, Malej Idy alebo Bohdanoviec."

Májovky a čarovné kruhy

Napriek tomu, že je ešte stále apríl, našli sa už šťastlivci ktorých potešil nález mladučkých čírovníc (májoviek). „Táto pekná tvrdá huba je prvou lupeňovitou hubou ktorá rastie na jar,“ vysvetľuje mykológ. „Rastú v tzv. čarodejných kruhoch. Znamená, že ich podhubie sa rozširuje od stredu výskytu, rovnako ako vodná hladina keď ju rozčerí hodený kameň,“ prezradil pre laikov neznámu informáciuJán Pardovič. Dodal, že po májovkách ak je priaznivé počasie, rastú huby jedná radosť. Najprv plávky, kozáky a koncom mája už aj hríby a pečiarky.

(Ne) jedovaté ušiaky



U nás sa vyskytuje ušiak obyčajný, obrovský a chránený ušiak zväzkovitý. „Sú hubári, ktorí ich bežne konzumujú a to aj napriek prípadom smrteľných otráv. Prečo k ním dochádza, nie je jasné. Ako najpravdepodobnejšia príčina je zrejme tá, že ušiaky rastú v čase keď sa vyskytujú prízemné mrazíky. Cez deň sa oteplí a v noci ušiak opäť zmrzne. A práve striedaním tohto „skupenstva“ sa vytvorí druhotný jed,“ vysvetľuje mykológ.

Najmä začínajúci hubári by si mohli pomýliť ušiak so smrčkovcom kvôli zvrásnenému klobúku. Rozdielny je však ich tvar. Smrčkovce sú štíhle s kónickým klobúčikom, ušiaky zasa ako keby zvráskavené guľky s klobúkom.

Ako zbierať huby?



Zbierajte iba jedlé huby. Musia byť pekné a zdravé, bez plesne či hniloby. Ukladajte ich do dreveného košíka ktorý si vysteliete vetvičkami ihličnanov. „Určite nedávajte huby do igelitových tašiek ani vrecúšok, zaparením stanú sa aj z jedlých húb jedovaté,“ varuje Pardovič. „Huby vyberajte zo zeme celé. Čisťte ich priamo na mieste, doma si tým ušetríte kopec práce. Aj v prípade, že nájdete miesta s hojným výskytom húb, ak viete, že ich neskonzumujete ani nespracujete, nezbierajte ich! Je škoda, aby skončili napríklad v kontajneri,“ upozorňuje odborník. „Chránené a ohrozené druhy nechajte v lese. Jedovaté huby, napríklad muchotrávky, neničte!“

Recept od mykológa



Perkelt zo smrčkov

Očistené a umyté huby krátko povaríte alebo blanšírujete. Na oleji opražíte cibuľku do zlatistá, pridáte smrčky, osolíte a podusíte ich zhruba 10 min vo vlastnej šťave. Pridáte červenú mletú papriku, drvenú rascu a podľa chuti aj iné koreniny. Podlejete vodou a ešte chvíľku dusíte. Nezabudnite miešať. Keď sú už huby mäkké, pridajte zátrepku zo smotany (mlieka) a hladkej múky. Nechajte prejsť varom. Môžete dochutiť octom. Na zjemnenie omáčky pridajte klasické maslo. Podávate s knedľami, maslovými haluškami (nokami) alebo makarónmi.

Smrčky sú chutné aj v praženici, omelete, ale aj opražené na cibuľke a podávané s hriankami.

Jarné jedlé huby



Smrčkovec český - rastie v marci a v apríli v teplých listnatých lesoch, na lúkach a v záhradách. U nás je rozšírený najmä v teplejších nezaplavovaných lužných lesoch. Je vhodný do polievok, ale aj na iné kuchynské úpravy.

Čírovnica májová - rastie od konca apríla do konca mája na lúkach, na okrajoch listnatých lesov a v krovinách, na trávnatých stráňach. V niektorých oblastiach sa vyskytuje aj v júni a júli. Je vhodná na akúkoľvek úpravu.

Plávka obyčajná - rastie od júla do októbra v horských a podhorských ihličnatých a zmiešaných lesoch. Výborná jedlá huba, okrem sušenia vhodná na akúkoľvek kuchynskú úpravu.

Masliak obyčajný - rastie zvyčajne v húfoch od mája do novembra, najčastejšie pod dvojihlicovými borovicami, najviac v nížinných boroch, ale aj v pásme kosodreviny. Je to výborná jedlá huba, ľahko stráviteľná, vhodná do polievok, omáčok, na nakladanie do octu v zmesi s inými hubami a na prípravu hubových jedál na rôzne spôsoby.

Pečiarka ovčia - rastie od júna do októbra v ihličnatých lesoch, najmä pod smrekmi, zriedkavo sa nájde aj mimo lesa v krovinách. Je hojná aj v nížinách i vo vyšších polohách. Dá sa upravovať na rozličné spôsoby, podobne ako pestované šampiňóny.

Nejedlé huby

Hľúznatka veternicová

Sieťnatka obyčajná

Húževnatec tigrovaný

Hnojník obyčajný

Ohnivec šarlátový