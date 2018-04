Hrdinský zásah policajtov: Z horiaceho pekla vytiahli dve deti!

Policajti dostali pochvalu za svoj hrdinský zásah. Do plameňov vbehli bez použitia dýchacích masiek, aby zachránili život bezbranných detí.

Polícia na svojom Facebooku zverejnila pochvalu od matky dvoch detí, ktorá bude do smrti vďačná dvom policajtom, ktorí počas požiaru paneláku v Košiciach deťom hrdinsky zachránili život. Policajti sa do horiaceho pekla vydali nebojácne pomáhať bez pomoci dýchacích masiek!

"Klobúk dole pred všetkými, aj pred policajtmi, ktorí znášali naše dve maličké deti dole bez masiek, bez všetkého. Chceli by sme sa im poďakovať. Skutočne skvelí ľudia. A takisto aj záchranári, ktorí nás brali do nemocnice. Aj hasiči robili všetko pre to, aby bolo všetko čím skôr v poriadku," znela pochvala vďačnej matky.