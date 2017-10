FOTO Tipnite si, kto sú títo manželia! Zrejme ich nepoznáte, ale ich dcéra je priam legendou

V časoch, keď vznikla titulná fotografia, to boli obyčajní manželia s dvomi dcérami. Dodnes sú známi len určitému okruhu ľudí. A predsa: ich dcéra sa stala priam legendou a neexistuje zrejme Slovák, ktorý by ju nepoznal. Viete, o koho ide? Malá pomôcka: výzor a spôsoby manželky na fotografii veľmi pripomínajú jej známu dcéru.

Nebudeme vás trápiť. Manželmi na fotografii sú Marta a Eugen Pischovci. Stále vám to nič nehovorí? Nuž vedzte, že ich dcérou je známa košická podnikateľka Nora Kabrheľová, ešte nedávno Mojsejová.

O jej rodičoch sa začalo viac hovoriť v sobotu, keď sama Nora zverejnila na sociálnej sieti smutnú správu. Náhle totiž zomrel jej otec Eugen (†81). Nora to znáša veľmi ťažko, aj preto, ako často zdôrazňovala, že vzťah medzi ňou a rodičmi bol veľmi vrúcny.

Smutná preddušičková sobota

V sobotu predpoludním Noru a jej sestru Eriku prekvapila ako blesk z jasného neba veľmi neočakávaná správa. Ich mama Marta už tradične, hneď ako vstala, oslovila manžela. Ten jej však neodpovedal. Neskôr si uvedomila, že jej milovaný manžel už nežije. Zomrel náhle, v spánku.

Kabrheľovej slová na sociálnej sieti zo sobotňajšieho predpoludnia hovoria jasnou rečou."Zomrel mi otec... najlepší otec na svete... odpočívaj v pokoji!"

Perfektní rodičia

Nora v čase, keď vydala knihu Spoza mreží, sa vyznala pre Plus JEDEN DEŇ, že rodičia ju vždy podržali, v dobrom aj zlom. „Nikdy mi nič z toho, čo sa stalo, nevyčítali. Vedela som, že sa im môžem zdôveriť a oni ma vždy podržia a pomôžu mi,“ povedala vtedy.

Už v tom čase vyslovila obavy o zdravie otca, ktorý veľmi ťažko znášal dianie okolo svoje staršej dcéry, najmä, podľa jeho názoru, bezdôvodný pobyt za mrežami. „Má problémy so srdcom a k tomu sa pridala ešte cukrovka. Veľmi zlá kombinácia pre človeka v jeho veku. Pre jeho podlomené zdravie sa trápi aj mama, veď predsa len čo nevidieť oslávia 60 rokov spoločného života, to je veľa povedať, nie to ešte prežiť,“ zamýšľala sa pred rokmi Nora.

Výročia svadby sa nedožil

Dnes to neplatí, Marta a Eugen Pischovci už okrúhle výročie spoločného života neoslávia. Smrť hlavy rodiny spretrhala vzácne puto.

Oslovili sme aj zaťa nebohého Eugena, Františka Kabrheľa. Informáciu o smrti Norinho otca prijal pokojne. „Je hrozné, ak zomrie blízky človek. Je potrebné sa však pozrieť na to racionálne. Smrť sa nepozerá na to, či je človek mladý, starý, neznámy alebo populárny, keď príde jeho čas, musí odísť. S tým mi nič nenarobíme,“ dodal Versače. Na ďalšie otázky súvisiace so smrťou svokra odmietol odpovedať.

