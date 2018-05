FOTO Námestie v Rožňave patrilo motorkárom: Prišli aj takí muži, ktorých by ste na silnom stroji nečakali!

Približne dve stovky motoriek zo širokého okolia v sobotu, 12. mája 2018 otvorili motosezónu na Gemeri. Symbolickú prvú jazdu odštartovali v Tornali. Ich trasa viedla aj cez naše mesto, kde už nechýbalo množstvo nadšencov, ktorí ich vítali o 11:00 hod. na Námestí baníkov. Okrem tradičnej improvizovanej výstavy pre fanúšikov sa milovníci jednej stopy zapojili aj do posvätenia tátošov. Na konečnej zastávke v Dobšinej sa podával aj guláš. Podujatie organizoval motoklub No Saints v spolupráci s Mors Motors, s mestom Rožňava a mestom Dobšiná.

Otvorenie motosezóny sa v okrese postupne stáva neodmysliteľnou súčasťou v zozname jarných podujatí. Spanilá jazda majiteľov nablýskaných krásavíc aj tento rok prilákala zraky zvedavých divákov.

Primátor Rožňavy vo svojom príhovore poprial všetkým motorkárom veľa kilometrov bez nehody. „Ja som veľmi rád, že ste sa tu zišli v takomto hojnom množstve. Mojim veľkým želaním je, aby sme sa tu opäť takto úplne všetci stretli aj na záver sezóny, a aby tu nechýbal ani jeden z nás,“ spomenul v príhovore Pavol Burdiga.

Námestie v Rožňave patrilo motorkárom Foto: pe



Medzi nadšencami motoriek sa objavili aj známe tváre z Gemera, a to primátor Rožňavy (Pavol Burdiga), primátor Dobšinej (Ján Slovák). Tí nám s radosťou zapózovali. Obleky v tomto prípade vymenili za motorkársku výstroj ovešanú reťazmi.

„Jedná sa už o 5. ročník tohto parádneho podujatia. Trasu sme mali dobre naplánovanú a aj počasie sa vydarilo. V kolóne problémy neboli, vodiči nás rešpektovali, no na všetko dohliadala aj mestská, či štátna polícia. Samozrejme aj touto cestou by som rád zaželal všetkým motorkárom veľa šťastných kilometrov bez nehody a aj množstvo príjemných zážitkov,“uviedol Ján Slovák z motoklubu No Saints.