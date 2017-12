FOTO Ľadová bazilika v Tatrách v znamení luxusu: Iba jedno okno vychádza na 8-tisíc eur!

Tatranský ľadový dóm dostane už o pár dní podobu nádhernej katedrály! Stavbu inšpirovanú známou stredovekou bazilikou v katalánskej Barcelone, budú dotvárať aj jedinečné vitráže zo skla. Ich autorom je architekt so slovensko-gréckymi koreňmi. Na ich tvorbe si dal poriadne záležať, veď len jedno nádherné okno môže stáť až 8-tisíc eur!

Bazilika na Hrebienku vyrastie z neuveriteľných 190 ton ľadu. Na jej detailoch pracuje tím odborníkov na čele s Adamom Bakošom. Osadenie okien a hlavne ich výrobu má na starosti Achilleas Sdoukos. Ten bol pri stavbe ľadového chrámu aj minulý rok. „Už vtedy ma zaujalo, ako by mohlo fungovať spojenie môjho skla a ľadu,“ nadchýňa sa dizajnér.

Kombinácia skla a ľadu sa zdá byť na pohľad jednoduchá. Prax ale ukazuje iné. „Vôbec nie sú k sebe kompatibilné, takže sme si museli v tejto forme nájsť spoločnú cestu,“ prízvukuje Sdoukas. Ten do svojho umenia pretavuje spojenie myšlienok s odkazom na svoj zmiešaný pôvod, teda aj grécku mytológiu.

Achilleas v tohtoročnom ľadovom dóme stvárni osem rozetových okien spracovaných technikou líhaného skla. V kombinácii s drahými kovmi a sklárskymi pigmentami to sľubuje dokonalý umelecký zážitok. Celý projekt pre baziliku na Hrebienku pripravoval pol roka. „Nechal som vyniknúť slovenské motívy, sakrálne, ale aj moje predstavy štyroch ročných období v pestrofarebnom živote skla. Moje diela sú vlastne ťažká sochárska práca kombinovaná s precíznosťou sklárskeho umenia,“ približuje architekt.

Ak by ste si u precízneho dizajnéra objednali podobné okno, aké skrášli baziliku na Hrebienku, trvalo by to zhruba mesiac a stálo by vás to osemtisíc eur!

Ľadový dóm na Hrebienku bude tento rok vo väčšej z dvoch kupol, s priemerom 25 metrov. V Tatrách ho pripravujú po piatykrát, celkovo pôjde o rekordný objem ľadu z 1 440 blokov. Dóm sprístupnia v piatok 8. decembra.