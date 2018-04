FOTO Hard rocková legenda na Slovensku! Koncertovali aj v Rožňave

Slávne hity Love Hurts, Dream On, Broken Down Angel a ďalšie si mohli vypočuť priaznivci rockovej hudby aj v Rožňave. Špeciálnym hosťom koncertu bola ďalšia známa kapela od južných susedov - Republic.



Fanúšikovia dobrej hudby si zaručene prišli na svoje. Na Slovensku koncertoval Nazareth. Špeciálnym hosťom večera bola známa hudobná skupina z Maďarska – Republic.

Legendárna škótska skupina Nazareth sa vydala na svetové turné, ktoré dostalo príznačný názov Nazareth 50 Years Of Rock'n'roll pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku. Začínal v apríli. Tri zastávky v rámci turné malo aj na Slovensku, okrem Dunajskej Stredy a Nových Zámkov aj v Rožňave.

Slávne hity Love Hurts, Dream On, Broken Down Angel, My White Bicycle či Holy Roller odzneli v rožňavskej športovej hale 27. apríla 2018.

Z pôvodnej štvorice zakladajúcich členov je dnes v kapele už iba basový gitarista Pete Agnew. Za bicími v skupine je jeho syn Lee Agnew. Spevák s charakteristickým „chraplákom“ Dan McCafferty odišiel z kapely v auguste 2013 zo zdravotných dôvodov.

Kapela Nazareth vznikla v decembri 1968 v škótskom Dunfermline. Nazareth sú stále na scéne, na svojom konte majú 23 štúdiových albumov, ten najnovší s názvom Rock ‚n‘ Roll Telephone vydali v júni 2014. V tomto roku oslavujú 50. výročie založenia kapely a opäť pracujú na novom albume.

Koncert v Rožňave zorganizovala dunajskostredská agentúra elóKONCERT pod záštitou primátora Rožňavy Pavla Burdigu. Do mesta prišlo nespočetné množstvo priaznivcov rockovej hudby z mesta a okolia. Koncert začala skupina Republic a diváci si už zatancovali aj na túto formáciu. Bolo však jasné, že očakávajú na pódiu legendu. Ich čakanie sa naplnilo niečo po deviatej večer. Nazareth privítali famóznym potleskom. Skupina sa im odvďačila poriadnou dávkou hard rockovej hudby.

Poriadná dávka hudby

Podľa odhadov primátora mesta si koncert legendy prišlo pozrieť približne 1300 ľudí. „S návštevnosťou som veľmi spokojný. Vidím, že prišli fanúšikovia z naozaj širokého okolia a žijú týmto rockom. Určite sa to sem oplatilo doniesť, aj keď to boli dlhé mesiace driny, vybavovania a riešenia. Pocity po koncerte sú fantastické. Republic je moja taká srdcovka, a mať tu svetovú kapelu Nazareth v Rožňave je niečo neopísateľné. Samozrejme som si na koncerte známe skladby zaspieval aj ja. Pozrieť sa na pódium a vidieť takúto kapelu bol naozaj zážitok,“ povedal Burdiga.

Pete Agnew: Kapela si prezrela aj mesto

Pôvodný člen zostavy, basový gitarista Pete Agnew čo to prezradil aj o Rožňave. „Na Slovensku sa nám veľmi páči, boli sme tu už viackrát, no u vás tu ešte nie. Na názov mesta sa nás nepýtajte, poznáme ho, no nevieme ho vysloviť správne (úsmev). Dnes sme hrali v uzavretom priestore, skôr preferujeme koncerty pod holým nebom, no pri takýchto interiérových koncertoch sme ako keby viac spätí s fanúšikmi," hovorí Pete Agnew.

Na otázku, či si prezreli aj mesto odpovedal jasne. „Áno, boli sme vonku, prezreli sme si vaše námestie a dokonca sme si dali aj kávu. Máte to tu naozaj pekné,“ hovorí. Keďže mal hudobník v rukách naše slovenské pivo, tak nás zaujímalo, ako mu chutí, na to sa kapela s úsmevom rozhovorila. „Pivo máme veľmi radi, takže sme ochutnali aj to vaše. Je naozaj chutné a dobré, treba uznať,“ doplnil Pete Agnew.