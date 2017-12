FOTO Dar pre prezidenta Kisku a jeho synčeka Martinka: Ostatní otcovia mu môžu závidieť!

Tomu sa hovorí poriadne prekvapenie! Prezident Andrej Kiska (54) a jeho synček Martinko dostali darček, aký im môžu všetci závidieť. A čo je najlepšie: užijú si ho obaja!

Prezidentov najmenší potomok Martinko sa narodil pred necelými piatimi mesiacmi, presne 9. 7. 2017. Práve preňho i pre jeho otca je darček ako ušitý.

Ide o detskú kolísku spojenú s hojdacím kreslom pre dospelého človeka. „Hádam sa bábätku bude sladko spinkať,“ dušoval sa Daniel (17), žiak Súkromnej spojenej školy v Kežmarku, ktorá darček pre Kisku vymyslela i vyrobila.

Kolíska je špeciálna tým, že sa v nej hojdá dospelý človek spolu s dieťaťom. Drobec tak môže spokojne zaspať vedľa rodiča.

Unikátny dar prevzal prezident dnes v Poprade. Potešil sa, verí, že hoci Martinko dobre papá, spinká a teda nádherne rastie, do kolísky sa zmestí. „Priznám sa, že neviem presne koľko Martinko meria, ale do kolísky sa bezpečne vojde,“ vyhlásil prezident s úsmevom pre Plus JEDEN DEŇ.

Kolísku vyrobili budúci stolári pod dohľadom školského majstra. „Je vyrobená zo škárovky, z jaseňa a lipy. Dali sme si záležať, aby to nielen pekne vyzeralo, ale aby to splnilo aj účel,“ prezradil detaily výrobku Juraj Jurgovian (29), odborný majster.

Kolíska s kreslom je dlhá 150 centimetrov, vysoká jeden meter a široká 80 centimetrov. Váži asi 40 kilogramov a robili ju vyše mesiaca. „Kreslo sa dá od kolísky odobrať a môžu zostať dve samostatné časti,“ doplnil školský majster. Kolíska je vystlaná matracmi obšitými modrou látkou, o čo sa postarali budúce krajčírky.