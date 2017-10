Ukázali, aké sú šikovné! V Nemocnici Svet zdravia vo Vranove nad Topľou sa počas uplynulého víkendu konal druhý ročník celonárodnej súťaže študentiek ošetrovateľstva Florence roka 2017. O víťazstvo zabojovala dvadsiatka dievčat, budúcich zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, z deviatich slovenských stredných škôl a univerzít.

FOTO Budúce sestričky z nemocníc: Keď sa do toho pustia, pohľad na ne je úžasný!

Finále sa skladalo z praktickej a teoretickej časti. Mimoriadne zaujímavým bola asistencia pri pôrode na verejnosti. Pre navodenie skutočnej atmosféry študentky pracovali v improvizovanom priestore zariadenom ako kaviareň, kde na figuríne tehotnej ženy realizovali náhly pôrod.

Okrem toho ošetrovali preležaniny, ktoré simulovali na klasických kurčatách, aké bežne kúpime v obchode a pripravovali pacienta na transfúziu krvi.

Význam súťaže je aj touto formou predstaviť študentkám regionálne nemocnice a inšpirovať ich, aby neodchádzali do zahraničia, ale ostali pracovať v domácom prostredí.

Katarína brala všetko

Vavríny víťazstva si odniesla študentka Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katarína Koristeková ziskom bodov 145 zo 172 možných. Okrem toho, Katka bola najúspešnejšia v teste Poisťovne Dôvera. Okrem lampaša získala aj hlavnú cenu 3000 eur a tisícku k tomu za test poisťovne.

Druhá skončila Gabriela Vargová, zo SZU v Banskej Bystrici a pomyselnú bronzovú medailu získala Silvia Mrmusová z Trnavskej univerzity.

Manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť ProCare a Svet zdravia Tatiana Kosťová netajila spokojnosť s pripravenosťou študentiek. "Do súťaže sa prihlásilo viac než 160 záujemcov, ale reálne mohla súťažiť len dvadsiatka najlepších. Vidím, že sme vybrali dobre, keďže finalistky sú na vysokej odbornej úrovni. Našou snahou je nenásilnou formou im ukázať reálne možnosti "vidieckych" nemocníc, aké tu máme pekné prostredie. Veríme, že aj tým ich presvedčíme, aby ostali na Slovensku a neodchádzali do zahraničia," zdôraznila Kosťová.

Pôrod by sme zvládli!

Top finalistky Mária Buková (21) z Prešovskej univerzity priznala, že súťaž bola náročná, ale obohacujúca. "Je potrebná konfrontácia s rovesníkmi tak na teoretickej ako aj praktickej úrovni. a táto súťaž je na to jedinečnou príležitosťou." Jej rovesníčka Silvia Brisudová (21) z Trnavskej univerzite povedala, že ju zaujal najmä simulovaný pôrod. "Určite by som po týchto skúsenostiach nemala problém pomôcť pri pôrode v teréne, ak by som bola v prítomnosti rodiacej mamičky," povedala rozhodne. Snahou organizátorov je v tradícii súťaže Florence pokračovať.

Prečo Florence? Priekopníčka ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry, zakladateľka školy pre sestričky, Britka Florence Nightingalová sa narodila 12. mája 1820, v talianskom meste Florencia. Jej rodičia William Edward a Frances dali svojej druhorodenej dcére krstné meno odvodené od názvu rodiska. Ako dospelá sa Florence postavila proti vtedy panujúcim konvenciám a odmietla úlohu ženy v domácnosti. Zvolila si povolanie ošetrovateľky. Výrazným prejavom lásky k blížnym a zapálenie pre zvolenú profesiu bola jej účasť v Krymskej vojne, ktorá vypukla v marci 1854 medzi Britániou, Francúzskom a Tureckom proti Rusku. Britský minister vojny Sidney Herbert vyslal Florence na Krym, kam odišla 21. októbra 1854 s 38 dobrovoľníčkami. Podarilo sa jej vďaka vytvoreniu zdravého prostredia a ďalšími opatreniami, podstatne znížiť percento úmrtnosti vojakov. Domov do Británie sa vrátila až 7. augusta 1857. Zomrela 13. augusta 1910 po dlhej chorobe.