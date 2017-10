Expolicajt Marek, obžalovaný z vraždy snúbenice Alexandry (†26): Prvé slová rodine mŕtvej

Otrasná vražda vlani v septembri otriasla celým Slovenskom. Veď policajt Marek B. (28) zo Spišskej Novej Vsi podľa obžaloby zavraždil snúbenicu Alexandru (†26), navyše v predvečer svadby! Dnes už expolicajt včera opäť predstúpil pred senát Okresného súdu Košice I. Svoj strašný čin ani netajil. Takisto prehovoril na príbuzných nebohej Alexandry, ktorí boli na pojednávaní.

Na pojednávanie prišli príbuzní nebohej Sašky, otec Peter, mama Viera a brat Martin. Príbuzní obvineného mladíka chýbali.

Marka priviedli do súdnej siene spútaného. Kráčal bez jediného slova, so sklonenou hlavou.

Predvolaní boli aj svedkovia, ktorí však napokon nevypovedali, keďže Marek takmer okamžite po začatí pojednávania vyhlásil, že je vinný!

Žiadali vysoké odškodné

Právny zástupca poškodených, teda Alexandrinej rodiny, predniesol ich finančné nároky. Otec žiada odškodné za majetkovú ujmu takmer 4-tisíc eur a nemajetkovú 30-tisíc, matka Sašky žiada rovnako 30-tisíc a brat 20-tisíc ako nemajetkovú ujmu.

Okrem nákladov na pohreb, ktoré nepresiahli sumu 1500 eur, pozostalí žiadajú uhradiť aj náklady spojené so zmarenou svadbou. Okrem svadobných šiat nevesty, topánok, kvetov, hostiny, ubytovania svadobných hostí žiadajú aj peniaze vynaložené na oblečenie ostatných členov rodiny.

Prokurátor navrhol len úhradu zhruba 1466 eur, ktoré boli vynaložené na pohreb nebohej, náklady spojené so svadbou podľa neho nesúvisia s trestným činom. S ostatnými požiadavkami navrhuje obrátiť sa na občiansko-právne konanie. Rodine sa vyjadrenia prokurátora nepozdávajú. „Požiadavky poškodených sú oprávnené, budeme žiadať, aby boli uznané všetkým trom pozostalým. Trváme na tom, že aj financie vynaložené na zmarenú svadbu súvisia so skutkom ktorý obvinený spáchal,“ povedal právny zástupca rodiny, Milan Kuzma.

Vyhlásenie obžalovaného

Po záverečných rečiach obžaloby i obhajoby dostal slovo aj obžalovaný. „Chcem sa úprimne ospravedlniť celej rodine nebohej, úprimne ľutujem svoj skutok, ktorý si neviem vysvetliť,“ povedal s plačom skľúčený mladík.

Rodičia nebohej nechceli hovoriť ako prijali ospravedlnenie expolicajta. Ich právny zástupca bol zhovorčivejší. "Myslím si, že to bolo povedané úprimne, ale ťažko povedať, že čo ľutuje viac. Či to, čo sa stalo, alebo sám seba, za to, čo ho čaká," povedal Milan Kuzma.

Rozsudok ešte nepadol

Pojednávanie bolo odročené na štvrtok, kedy by mal byť vynesený rozsudok.

Prokurátor aj s ohľadom na doterajší bezúhonný život a kladné pracovné a občianske hodnotenia Mareka navrhol trest na hranici 22 rokov v zariadení s najprísnejším dozorom.

Ako sa podľa obžaloby tragédia odohrala

Dnes už bývalý policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky Marek B. čelí obvineniu, že 30. septembra 2016 okolo 19.00 h v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke napadol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej zranenia, ktorým podľahla. Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde telo polial benzínom a zapálil. Na políciu išiel nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde Alexandru zakopal.