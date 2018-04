V pohotovosti sú zdravotníci, polícia i mestskí úradníci! Na východe Slovenska zúri zákerná choroba, ktorá neobchádza ani majetných. O hrozivom ochorení, ktoré sa nekontrolovane šíri, sa už hovorilo aj v parlamente.

EPIDÉMIA na východe Slovenska! Do pozoru postavila zdravotníkov, policajtov aj parlament

Epidémia syfilisu, ktorej ohniskom je najpravdepodobnejšie miestna rómska osada, v Trebišove hrozivo pokračuje a počet nakazených pribúda. Šokujúce je, že sú medzi nimi deti a neplnoletí. Lekári aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove popierajú, že by išlo aj o detskú prostitúciu.

Kauzu v parlamente otvorila poslankyňa Natália Blahová (SaS). V uznesení navrhla vyjadriť ľútosť nad tým, že maloleté deti sa venujú prostitúcii a v dôsledku toho sa v okrese Trebišov rozširuje nákaza syfilisu. Chcela tiež od ministrov vnútra, zdravotníctva, práce a od rómskeho splnomocnenca, aby prišli na rokovanie výboru a povedali, čo robia pre riešenie situácie.Koalícia sa k téme nevyjadrila, keďže jej poslanci na rokovanie neprišli.

Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov 16-krát vyššia ako v celej SR. Epidemiologická situácia vyhodnotená za rok 2017 vykazuje chorobnosť 108,4 prípadu na 100-tisíc obyvateľov. Ochorenie sa vyskytuje aj vo vekovej skupine do 18 rokov. Problematickou pri šírení tohto ochorenia je trebišovská rómska osada. Médiá pred časom informovali aj o podozreniach z prostitúcie detí.

Radnica prostredníctvom terénnych pracovníkov, ktorí pôsobia v rómskej osade, dlhodobo poskytuje osadníkom poradenstvo, informuje ich o spôsobe prenosu choroby, ochrane pred ňou a o možných rizikách spojených s ochorením. Trebišovčania neriešia tento problém prvýkrát.

Zainteresovaní sa zhodli, že k šíreniu ochorenia okrem iných faktorov prispieva aj nedisciplinovanosť nakazených pri liečbe. Nedávno preto zasadol v meste krízový štáb a Svet zdravia ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pristúpil k ďalším opatreniam. „Kožná ambulancia v trebišovskej nemocnici bude pri pacientoch, ktorí nedodržiavajú ambulantnú liečbu, zvažovať hospitalizáciu v Košiciach alebo v Michalovciach. O prípadnej hospitalizácii sa bude rozhodovať na základe závažnosti ochorenia, veku pacienta a kapacitných možností spomínaných pracovísk. Regionálny úrad verejného zdravotníctva súčasne môže rozhodnúť o izolácii pacienta,“ povedal hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Podľa jeho slov, Svet zdravia v tomto smere nemá žiadne legislatívne nástroje, ktoré by zabezpečili vymožiteľnosť liečby. O tých musia rozhodovať poverené štátne orgány. „Trebišovská nemocnica na začiatku roka prišla s iniciatívou o mimoriadny dovoz depotného penicilínu, ktorý má postupné vstrebávanie. Pacienti by nemuseli tak často navštevovať ambulanciu, čo by mohlo výrazne pomôcť riešiť nedisciplinovanosť pacientov počas liečby syfilisu. Liečivo v súčasnosti nie je na Slovensku registrované, ale v Česku a v Rakúsku sa bežne používa. Ministerstvo zdravotníctva tento návrh schválilo a momentálne sa hľadá čo najrýchlejšie administratívne riešenie na úhradu liečiva zo strany zdravotných poisťovní,“ dodal Tomáš Kráľ.

Príznaky syfilisu

tvrdý vred na pohlavných orgánoch, ale aj v dutine ústnej, na perách, prsníkoch a podobne

zdurenie lymfatických uzlín

výsev nebolestivých vyrážok pripomínajúcich alergiu na trupe, čele, tvári, v oblasti genitálií a v ústnych kútikoch, sa vytvoria ploché zapáchajúce bradavice

môže sa objaviť aj porucha tvorby pigmentu, keď na bočných stranách krku a v blízkosti podpazušia vznikajú biele fliačiky

vypadávanie vlasov

v niektorých prípadoch sa vyskytne malátnosť, nechutenstvo, bledosť, bolesti svalov, kĺbov, nočné bolesti kostí a hlavy

neskôr sa tvoria na predkoleniach, na tvári, v ústnej dutine uzly, ale aj v oku, mozgu, uchu, v pľúcach, oku, mozgu, uchu, v pľúcach vredy

poruchy reči a písania, zmeny psychiky a osobnosti, depresie a demencia

Miesta šírenia syfilisu

zvýšený pohyb obyvateľstva,

slabá informovanosť, najmä mladých ľudí,

rizikové sexuálne chovanie, promiskuita, náhodní sexuálni partneri, sexturizmus,

prostitúcia,

homosexuálne orientovaná populácia, bisexuálni muži,

drogovo závislí ľudia,

mobilná populácia, napríklad vodiči kamiónov.

Hlásenia sú povinné Lekári musia každý nový prípad syfilisu hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ten následne ústrediu v Bratislave. Štatistiky v počte ochorení za január preukázali, že syfilis sa nevyskytuje len v Košickom kraji.V januári 2018 bolo v SR celkovo hlásených 17 ochorení:

Košický kraj – 12 ochorení

Trnavský kraj – 3 ochorenia

Prešovský kraj – 1 ochorenie

Nitriansky kraj – 1 ochorenie

V ostatných krajoch ochorenia hlásené neboli. Ochorenia sa vyskytujú v týchto vekových skupinách:

5 – 9 roční: 1 ochorenie

10 – 14 roční: 1 ochorenie

15 – 19 roční: 5 ochorení

25 – 34 roční: 8 ochorení

45 – 54 roční: 1 ochorenie

Riziková preľudnenosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove vychádza z epidemiologických údajov o chorobe poskytnutých od lekárov. V roku 2017 v okrese počas roka hlásili 115 nových ochorení na syfilis.

Najvyššia chorobnosť, až 94 percent prípadov sa vyskytla v prostredí nízkeho hygienického štandardu. „Epidemický výskyt ochorení na syfilis je podmienený zavlečením tejto nákazy do prostredia s vysokým výskytom rizikového sexuálneho správania. Je ovplyvnený ich nízkym zdravotným uvedomením, nedodržiavaním zásad bezpečného sexu, chudobou, preľudnenosťou (v danej komunite žije na relatívne malom priestore 5 500 ľudí), migráciou a kultúrnymi vplyvmi. Rozhodujúce pre šírenie syfilisu je najmä rizikové sexuálne správanie,“ zdôraznila regionálna hygienička Terézia Konevičová. Dodala, že mnohí chorí prichádzajú, až keď majú druhé štádium ochorenia.

