Dojímavý pohreb krásnej opatrovateľky Lucie (†36): Príbuzní sa zadúšali plačom

Na pohreb opatrovateľky Lucie Gmitterovej (†36) z Prešova, ktorá zahynula pri návrate z Rakúska, prišli stovky smútiacich. Všetci ťažko znášali poslednú rozlúčku s mladou ženou, ktorej život predčasne vyhasol. Jej rodičia si išli oči vyplakať, vzlyky jej nešťastnej matky sa niesli celým domom smútku. Práve ona bude musieť nahradiť Luckiným synom ich zosnulú mamičku.

Luciu pochovali presne mesiac pred jej nedožitými narodeninami. “Keď sa prevalila správa o nehode, mnohí spozorneli. Pomysleli na to, ako budú toto nešťastie prežívať rodiny zosnulých, ako zvládu bolesť,” prihovoril sa pozostalým kňaz.

Aj jemu sa ťažko hľadali slová pri smrti mladého človeka. “Ak Boh dovolí, aby sa udialo zlo v živote človeka tak len preto, aby sa udialo ešte väčšie dobro,” utešoval prítomných s tým, že smrť nie je koniec. “Lucia, opúšťaš pozemský svet. Ty už vieš, do akého života vstupuješ, budeš tam cítiť našu blízkosť a lásku,” uzavrel.

Matku dvoch synov pochovali do hrobu v tesnej blízkosti domu smútku na hlavnom prešovskom cintoríne.

Nesplnený sľub

Lucia bola jednou zo 7 opatrovateliek, ktoré zomreli spolu s vodičom v dodávke pri tragickej nehode neďaleko Prievidze. Boli na ceste za svojimi rodinami, šli z dvojtýždňového pracovného turnusu v Rakúsku

Jej dvaja synčekovia Maxík (16) a Števko (9) márne čakali na svoju milovanú mamičku. Domov nedorazila a chlapcom museli oznámiť najhoršiu správu ich života. Pritom sa na ňu veľmi tešili, mali v pláne oslavu narodením staršieho syna a výlet do lesa na huby.

Prežívajú obrovskú bolesť

Rodiča mŕtvej Lucky František (66) a Marta (61) teraz budú musieť vnukom vynahradiť bolestivú stratu. “Je to veľmi, veľmi ťažké pre nás všetkých,” povedal nám pred pohrebom užialený otec. Tešil sa z plánov Lucie, ktorá chcela zanechať prácu v zahraničí a nájsť si prácu doma, aby bola pri svojich synoch.

No mala rada svoju prácu, chcela pomáhať starým ľuďom a preto ešte chcel doopatrovať svoju 95-ročnú klientku. “A babka žije a jej niet,” rozplakala sa Marta, ktorá sama robila osem rokov opatrovateľku v Rakúsku. Ich dcéra im sľúbila, že sa o nich postará, no osud im to nedoprial.

