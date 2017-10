Do dlhov ma dostala RAKOVINA! Vážne chorej Anne berie exekútor z invalidného dôchodku

Vdova Anna Vasiľová (59) zo Starej Ľubovne prežíva jedno trápenie za druhým. Pred štyrmi rokmi celá zakrvavená utekala do nemocnice, kde ju zachraňovali hrobárovi z lopaty. Od lekárov si vypočula krutú diagnózu. No to nebolo všetko. Chorá žena už nemohla pracovať a minula všetky peniaze na liečbu. Odrazu mala na krku exekútora!

Kedysi robila kuchárku, dnes je v invalidite. Foto: autor

Do dlhov ma dostala RAKOVINA! Vážne chorej Anne berie exekútor z invalidného dôchodku

Osud sa s Annou nemazná. Mala niečo po 30-ke, keď jej pri autonehode zahynul manžel. Dokázala sa však pozviechať z krutej rany a začala snívať o lepších dňoch v živote. Pred štyrmi rokmi sa však všetko zmenilo! „Odrazu som začala silno krvácať, v nemocnici ma ratovali na poslednú chvíľu. A potom mi povedali, že mám rakovinu krčka maternice vo štvrtom štádiu,“ spomína na hrozivé okamihy. Vdova Lucia na sirotské čaká márne: S troma deťmi živorila mesiace! Nasledovala séria chemoterapií a dlhá liečba. Pridružili sa však ďalšie zdravotné komplikácie. „Mám problém s únikom moču i so stolicou. Som neustále pod dohľadom kardiológa, neurológa aj ortopéda,“ vymenúva. Kým jej zdravie slúžilo, nikdy sa nezvykla žalovať. Vždy bola pracovitá a sebestačná. Ako kuchárka mala svoju prácu rada. Kedysi robila kuchárku, dnes je v invalidite. Foto: autor Po rokoch biedy zažíva Vlasta (36) so svojimi deťmi opäť šťastné chvíle: Začali sme nový život „Denne sme varili aj tisíc obedov. Rada som išla pomôcť aj inde, aj na fare som občas navarila,“ spomína Anna na dobré časy. Vážna choroba všetko zmenila. Anna stratila príjem, všetky peniaze sa minuli počas liečby. Pri jej zdravotnom stave bolo totiž nemysliteľné, aby si dokázala privyrobiť. Po smrti manžela zostala Lucia (38) sama na 9 detí: Nad vodou nás držia dobrí ľudia! „Musela som si požičať peniaze. Pôžičky som však nestačila splácať, až to dospelo k exekútorovi. Hrozí, že príde o strechu nad hlavou. Zničila ma choroba a teraz by som ešte mala prísť aj o byt?“ pýta sa zúfalá vdova. Dodnes jej sťahujú dlžoby zo skromného invalidného dôchodku. Na živobytie jej tak ostáva pár drobných. V exekúcii ešte musí zaplatiť 3-tisíc eur. Bez pomoci to sama sotva zvládne. Ako môžete pomôcť? Plus pre ženy je charitatívny projekt denníka Plus JEDEN DEŇ. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ženám a matkám, ktoré sa ocitli v núdzi a bojujú s ťažkým osudom. Charitatívny projekt spravuje občianske združenie Záleží nám, čo je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci. Pani Anne môžete finančne prispieť aj vy prostredníctvom portálu www.zalezinam.sk/plusprezeny Foto: archív

Autor: Peter Rindoš