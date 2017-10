Dcéra šoféra mikrobusu, ktorý viezol opatrovateľky, prehovorila: Nech povie kamionista, ako sa to stalo!

Tragická nehoda kamióna a dodávky v Trenčianskom kraji v sobotu 14. októbra, pri ktorej zomrelo sedem opatrovateliek a vodič mikrobusu, stále trápi Slovensko. Hovorí sa o nej medzi ľuďmi, ale tiež píše v komentároch na sociálnych sietiach či diskusných fórach. Prvýkrát prehovorila dcéra vodiča mikrobusu, ktorý viezol sedem žien z Rakúska.

Dcére nebohého vodiča Milana Bančeja (†54) Martine (25) nie je ľahostajný názor ľudí a je jej veľmi ľúto, keď číta o svojom otcovi nepravdu. „Prišli sme o ocinka, priateľa, švagra, deduška a brata. Veľmi to bolí, ocino sa na druhý svet ešte nechystal, len sa snažil nejako zarábať peniažky, rovnako ako opatrovateľky. Domov sa už nikdy nevráti,“ píše Martina vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti. Dodáva, že to čo sa stalo je obrovská tragédia a puká jej z toho srdce.

Rodina trpí

Hovorili sme s mladou dievčinou. Ich rodinu trápi, že väčšinou sa spomína len 7 mŕtvych opatrovateliek a otec je ako keby mimo. „Veď aj on mal svoju rodinu, dve deti – syna Michala a mňa, tiež vnučku a partnerku. Nikto z nás sa nevie z náhlej smrti nášho milovaného spamätať. Či snáď naša bolesť je menšia ako pozostalých po nebohých opatrovateľkách? Otec bol veľmi zodpovedný šofér. Neviem čo sa tam v danom okamihu stalo, ale som presvedčená, že by urobil čokoľvek, keby to bolo v jeho silách, aby odvrátil toto hrozné nešťastie,“ vyliala si srdce Martina. Zdôraznila, že to nehovorí iba preto, že je to jej otec.

Dobroprajný muž

Rovnaký názor zdieľajú aj priatelia a známi nebohého Milana. „Poznali, sme ho ako milého a veľmi dobroprajného človeka. Určite by bol schopný nasadiť vlastný život na záchranu žien ktoré viezol,“ povedali manželia Ondrej a Jana.

Aj ďalší Michalovčania, s ktorými sme hovorili, nepovedali na adresu Bančeja jediné zlé slovo.

Na tejto fotografii je Milan Bančej (†54) tri dni pred smrťou. Netušil, že je to jeho posledný zber húb. Foto: archív

Od fotoaparátu k volantu

Rodina využila príležitosť a prostredníctvom denníka Plus JEDEN DEŇ chce poopraviť informácie, ktoré sa objavili vo verejnosti. „Otec síce študoval fotografovanie, ale nebolo to v tom čase povolanie, z ktorého by vedel uživiť rodinu. Preto mu to ostalo len ako koníček a obzeral sa po niečom inom. Najprv spolu s mamou prevádzkovali dopravnú službu, neskôr sám začal pracovať ako vodič prepravných spoločností. Doprave opatrovateliek sa venoval zhruba 15 rokov z toho pre rakúskeho prepravcu asi päť rokov,“ vysvetľuje mladá Michalovčanka, ktorej sa žiaľom láme hlas.

Rakúšania mlčia

Trápi ju, že majiteľ dopravnej spoločnosti z Rakúska sa im neozval a ani slovíčkom neprejavil ľútosť nad tým, čo sa v sobotu 14. októbra stalo. „Milovali sme otca a on ľúbil nás. Rodina a práca boli u neho na prvom mieste. Vo vzťahu k nám, ale aj cudzím bol vždy ústretový, nápomocný a zodpovedný. Robil všetko nezištne, čo sa v súčastnosti vidí len zriedkavo. Vôbec nepil, ani nefajčil. Som smutná z toho, že ma nepovedie k oltáru, neuvidí vyrastať moje deti, svoje vnúčence," povedala dojatá Martina.

K tragickej nehode došlo v katastri obce Nitrica. Foto: HaZZ

Svedectvo vodiča kamióna

Bančejovci veria, že polícia dôsledne vyšetrí príčinu tragickej zrážky, pri ktorej zomrelo osem nevinných ľudí. „Dúfam, že sa to neskončí tak, že zvalia vinu na toho, kto sa už nemôže brániť, keďže už nežije. Nedočkavo čakáme najmä na vyjadrenie jediného svedka nehody, ktorý prežil - vodiča kamióna. Nech popíše všetko tak, ako sa to skutočne stalo,“ povedala Martina.

Včera popoludní v Rakovci nad Ondavou vyprevadila nešťastná Martina spolu s ostatnou rodinou otca na jeho poslednej ceste.

