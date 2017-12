Chalúpka deduška Večerníčka: Milovali ju milióny detí, teraz by ste ju nespoznali

Chalúpke v Novej Sedlici, ako vystrihnutej zo zvučky o deduškovi Večerníčkovi, hrozí zrútenie. Posledná zrubová stavba v regióne so slamenou strechou už roky chátra. Do kultúrnej pamiatky zateká. Pamiatkari bijú na poplach.

Skvostná, takmer storočná chalúpka v najvýchodnejšej obci v oblasti Národného parku Poloniny nemá majiteľa. Jeho vlastníčka zomrela ešte v roku 2012 a odvtedy sa neskončilo dedičské konanie. Piati dedičia stavby bývajú v Česku, malý pozemok pod stavbou vlastní viac ako 60 majiteľov. Obec sa snaží legendárny domček zachrániť, ale má zviazané ruky.

Je totiž ostatnou stavbou dokumentujúcou jednoduchú ľudovú architektúru v regióne a do zoznamu kultúrnych pamiatok ho zapísali ešte 27. novembra 1987. Postavený bol, podľa miestnych, ešte pred vojnou. No na inom mieste. „Na súčasné ho preniesli po vojne,“ opisuje starosta Vasiľ Dinič rozprávanie pamätníkov. Komplexnou obnovou prešiel dom v roku 1996.

Chalúpka kedysi vyzerala akoby z večerníčkovskej zvučky. Foto: autorka

„Strecha zrejme nebola urobená kvalitne, inak by mala vydržať aj polstoročie,“ dodáva starosta. Slamu však poveternostné podmienky na niektorých miestach tak zničili, že zateká na drevené krovy. Pamiatkari preto oslovili domnelých vlastníkov a požiadali o súčinnosť obec. Stavbu sa pokúsia získať do svojho vlastníctva, prípadne ju vyvlastniť. Obec je potom ochotná sa o domček starať a premiestniť ho na obecný pozemok.

Strechu dočasne prekryli celtovinou, ktorú kúpili z obecných peňazí. „Ak by sme to neurobili, hrozí spadnutie,“ vysvetľuje starosta. Novosedličania nechcú o chalúpku prísť. „Ubudlo by nám turistov, prišli by sme o cestovný ruch a iný zdroj obživy tu nemáme. Kvôli nej k nám chodia aj cudzinci, fotia sa tu, obdivujú ju,“ dodáva Vasil Dinič. Chalúpka je známa aj z Mňačkovho románu Kde končia prašné cesty, v ktorom kritizoval údajne zaostalejší spôsob života tamojších ľudí. Navrhoval vyľudnenie a miestni ho za to dodnes nenávidia.