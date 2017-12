ATRAKCIA, ktorá nemá konkurenciu: Tatry sú mohutné a majestátne, taký musí byť aj tunajší Mikuláš

Naše Tatry majú ďalšiu novinku! Pri Rainerovej chate stojí nádherný Mikuláš zo snehu. Niekoľko dní na ňom pracoval zručný chatár Peter Petras (71). Podobne vysokú a medzi deťmi obľúbenú postavu na Slovensku nenájdete!

Kým minuloročnú prácu na 225 centimetrov vysokej postave nazval Peter Petras ako skúšobnú, tento rok je z nej dokonalé dielo omnoho vyšších rozmerov. „Mikuláša sa podarilo dokončiť za jeden týždeň. Je vysoký 3,8 metra,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ legendárny chatár z Rainerky.

V Tatrách je v ostatnom čase dostatok snehovej prikrývky. Problém so stavebným materiálom teda pri stavbe Mikuláša nebol. „Chcel som najmä, aby Mikuláš priniesol radosť všetkým návštevníkom a najmä deťom. Bolo to o to ľahšie, že snehové podmienky sú priaznivé,“ poznamenal Petras.

Ako nám chatár potvrdil, Mikuláš bude v akcii na svoje meniny, teda túto stredu. „Určite obdaruje moje vnúčatá, medzi 12. a 13. hodinou. Verím, že budú mať radosť,“ tešil sa z ďalšieho umeleckého diela zo snehu Petras. Zároveň nám potvrdil, že onedlho plánuje dokončiť aj stavbu jedinečného betlehemu.