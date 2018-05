Vojsť alebo nevojsť? Slováci riešia, či je už voda v prírodných kúpaliskách teplá?

Tak ako? Sme alebo nie sme fajnovky? Hoci teplota vody ešte ani zďaleka nedosahuje letné hodnoty, Slováci sa už vyrojili na pláže prírodných kúpalísk, jazier a priehrad. Plus JEDEN DEŇ zisťoval, koľko stupňov majú prírodné kúpaliská po celom Slovensku a ako sme na tom s odvahou ponoriť sa do vody, ktorá je približne o päť stupňov chladnejšia ako v horúcom lete.

Výsledok je jasný - odvaha nám síce nechýba, ale niektorým je ešte stále lepšie pri vode ako v nej a pár stupňov navyše by sme predsa len privítali. Pre tých, ktorí by si však chceli ísť zaplávať napríklad aj počas zajtrajšieho voľného dňa, niekoľko rád: Do vody vchádzajte pomalšie, pred úplným ponorením sa niekoľkokrát namočte.

Príjemné je napríklad aj čupnutie do vody, aby vás prvé sekundy pri plávaní neroztriasli od zimy. Pozor na skákanie! Skok do studenej vody môže totiž vyvolať teplotný šok a následne kŕče, ktoré vás paralyzujú. Ak cítite, že voda je predsa len studená, zostaňte radšej plávať len v blízkosti brehu, nemyslite hneď na preplávanie jazera či priehrady, kŕče vás môžu chytiť možno na tom najnevhodnejšom mieste a navyše prídu rýchlo a neočakávane.

Keď si už predsa len chcete zaplávať väčšiu vzdialenosť, plávajte vo väčšej skupinke. Rada na záver: Kým škodoradostné hodenie alebo sotenie do vody osoby, ktorá to nečaká, môže byť v lete úsmevné, teraz môže u nej vyvolať teplotný šok.

Ružiná Lučenec - Teplota vody: 22 °C JIŘÍ (45), ROAN (12) A ALEX (15): „Pre nás je voda ešte trochu studená. Stačí na ňu pozerať z člna a trochu omočiť dlane.“ Foto: regióny

VIAC FOTO NÁJDETE V GALÉRII