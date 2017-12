Rok 2018 prinesie zmeny na železnici. Plánujú nie len zrýchlenie spojov, ale aj pridanie nových, regionálnych vlakov.

Vlaky budú jazdiť rýchlejšie: Z Bratislavy do Žiliny iba za 2 a pol hodiny!

Najväčším posunom vpred je zrýchlenie železničnej dopravy z Bratislavy do Púchova. Vlak bude premávať rýchlosťou až 160 km. Cesta z hlavného mesta do Žiliny tak bude o 15 minút kratšia a bude trvať iba 2 a pol hodiny.

Do Trenčína sa cestujúci dostanú už za necelú hodinu a pol. S vlakmi IC to bude ešte rýchlejšie a to za necelú hodinku.

„Zrýchľovanie na železnici je jeden zo spôsobov, ako dostaneme cestujúcich do našich vlakov, keď im poskytneme zmysluplnú alternatívu k autám,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký, „Chceme posilniť prímestskú dopravu pri Bratislave, zvyšujeme takt medzi Bratislavou a Žilinou, Košicami a Prešovom,“ uviedol Hlubocký pre portál bratislavaden.sk.

Najrýchlejší z IC vlakov pôjde z Bratislavy do Košíc iba 4 hodiny a 42 minút.

Pribudne tiež priame denné spojenie z Košíc do metropoly Rakúska, Viedne.

Zmeny na regionálnych linkách pozitívne ovplyvnia aj obyvateľov východného Slovenska. Regionálny expres bude premávať na trase Košice – Poprad – Tatry a tiež na linke Košice – Prešov. Priamy spoj zabezpečí prepravu aj medzi Bratislavou a Žilinou.