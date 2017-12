V smutnom prípade Sebastiánka (†3) zasiahol hlavný lekár: Zmena primárky nebude jediná

Zaujímavé zvraty. Hoci Plus 1 deň bol v prípade primárky detského oddelenia Fakultnej nemocnice v Nitre informovaný, že z funkcie odstúpila na vlastnú žiadosť, zrejme to celkom tak nebolo. Ozval sa nám totiž vedúci lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja s tým, že pani primárka bola odvolaná na jeho pokyn. A podľa jeho slov by padať mali aj ďalšie hlavy. Dnes už exprimárka Silvia Labovská však celú vec vidí inak.

Slovenskom začiatkom februára rezonovala zbytočná a najmä nezmyselná smrť malého Sebastiánka (†3), ktorý zomrel na konci januára po zlyhaní zdravotníckeho personálu nitrianskej nemocnice, čo po svojom vyšetrovaní v septembri potvrdil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vo veci vyvodenia zodpovednosti konkrétnych ľudí sa v nemocnici dlho nič nedialo, zvrat prišiel až na začiatku novembra, keď vo svojej funkcii skončila primárka detského oddelenia Silvia Labovská. „Nechceme, aby došlo k nejakej dezinformácii, pretože odstúpenie primárky nemá žiadny súvis s prípadom Sebastiána. Stalo sa to na jej žiadosť,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.

Primárku som dal odvolať!

Tieto slová hovorkyne nemocnice nenechali chladným vedúceho lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja Ľubomíra Ševčíka, ktorý nám osvetlil „dobrovoľný“ odchod primárky. „Z mojej strany som považoval pochybenie zdravotníckeho personálu za dosť vážne, pretože určite vo veci sa bude ďalej konať nielen v občianskoprávnej rovine, ale aj v trestnoprávnej,“ vysvetlil hneď na úvod Ľ. Ševčík. „Za také porušenia, aké odhalil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nepostačuje len finančná pokuta, ale musí sa vyvodiť aj personálna zodpovednosť, preto som nariadil generálnenu riaditeľovi nemocnice doktorovi Kolejákovi, aby došlo k personálnej zmene vo funkcii primárky oddelenia a námestníčky pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Toto bolo totiž naozaj veľké pochybnie,“ skonštatoval vedúci lekár. Podľa neho boli závery vyšetrovania ÚDZS jednoznačné a vyvodenie konkrétnej zodpovednosti malo prísť od kompetentných ľudí oveľa skôr.

Odísť budú musieť aj sestry

Hlavný lekár má jasno aj v tom, kto v prípade smrť Sebastiánka (†3) pochybil najviac. „Boli to najmä sestry, no v poriadku nebol celý ošetrovateľský proces okolo chlapčeka, vrátane lekárskeho,“ netají Ľ. Ševčík, ktorým taká smrť dieťaťa doslova otriasla. „Primárku som dal odvolať najmä z toho dôvodu, že ona bola zodpovedná za to, že sa to celé z hľadiska vyvodenia konkrétnej zodpovednosti tak dlho riešilo, a vlastne doteraz žiadno nevyriešilo. Ona to totiž vôbec neriešila,“ vysvetlil vedúci lekár a dodal: „Deti by v nemocnici zomierať nemali. A už vôbec nie takýmto spôsobom.“ V nemocnici by podľa Ľ. Ševčíka mali padať aj ďalšie hlavy. „Sestier je síce málo, ale tie, ktoré takto vážne pochybili, by na svojich pozíciách zostať nemali,“ netají vedúci lekár nitrianskej župy.

V službe bol skúsený personál

Pre objektivitu sme oslovili aj dnes už bývalú primárku detského oddelenia nitrianskej nemocnice, ktorá však má, celkom prirodzene, na celú vec odlišný názor. „Voči zdravotníckemu personálu som nemohla doteraz vyvodiť žiadne závery, lebo celá záležitosť je ešte v šetrení vedenia nemocnice. S celým smutným prípadom ja v podstate nemám nič spoločné, pretože v tom čase som už v službe nebola. Keď som z nej odchádzala, chlapček ešte žil, bol relatívne v poriadku a nič nenasvedčovalo, že by sa mohlo stať to, čo sa stalo. Keby dieťa nejaký problém malo, určite domov neodídem,“ bránila sa Silvia Labovská. Podľa nej bola v tom čase v službe skúsená lekárka aj celý personál. „Hlavný lekár si mal celú vec najskôr dôkladne prešetriť a až potom konať tak, ako konal. Myslím si, že o nej nemal dostatok vedomostí,“ vyjadrila svoj názor exprimárka.

Exprimárka cíti voči sebe krivdu

Podľa hlavného lekára župy z vyšetrenia ÚDZS vyplýva, že zo šiestich najväčších pochybení zdravotníckeho personálu ide až päť na vrub sestier, teda podriadených primárke.„Z núteného odchodu zo svojej funkcie som sklamaná, pretože všetky súvislosti s chlapčekovou smrťou sa udiali takmer dvanásť hodín po mojom odchode domov. Navyše, interné šetrenie nemocnice ešte nie je ukončené, takže žiadne konkrétne vyvodenia zodpovednosti som doteraz urobiť nemohla, a ja mám na starosti medicínsku nie sesterskú stránku. Napriek tomu som vo svojej funkcii musela skončiť, čo cítim naozaj ako krivdu voči mojej osobe,“ netajila dnes už exprimárka Silvia Labovská, ktorú vo funkcii dočasne nahradila Zuzana Pechočiaková. Jej teda pripadne hlavná úloha vyvodenia konkrétnej zodpovednosti, respektíve ďalších personálnych zmien v tragickom prípade malého Sebastiánka (†3).