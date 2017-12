Takéto niečo ste ešte nevideli: To, čo spája členov nitrianskej rodiny, je svetovým unikátom

Tak toto ešte svet nevidel. Ak sa spomenie v rodine Harbuľákovcov z Nitry 15. november, v tom momente spozornie každý jej člen. To, prečo spája práve tento deň mladú rodinku je doslova na zápis do Guinessovej knihy ako svetový unikát. Práve vtedy sa narodilo nielen zatiaľ ich jedné dieťatko, ale aj obaja jeho šťastní rodičia! A to v hre zhodných čísiel a dátumov v tejto rodinke nie je zďaleka všetko.

Ivana, Heňko a Ján, trojica, ktorá je doslova neuveriteľne popretkávaná nitkami osudu a hrou čísiel. Foto: juh

Takéto niečo ste ešte nevideli: To, čo spája členov nitrianskej rodiny, je svetovým unikátom Pošlite nám tip Tip redakcii

V mladosti sa dvojica v uliciach Nitry prakticky ani nestretávala, pretože každý býval na opačnom konci mesta, jej cesty sa skrížili až na strednej škole. „Bolo to na Párovskom gymnáziu a v januári budúceho roka bude 10 rokov čo sme spolu,“ prezradil Ján (29), ktorý si dokonca pamätá aj na prvý deň keď s jeho budúcou manželkou začali chodiť. Kravy, ktoré kŕmia čokoládou, 91-ročná lupička či rozvod pre záchod: Pozrite sa, TIETO neuveriteľné príbehy napísal sám život! Prvé rande začalo na strome Tak ako je zaujímavý doterajší spoločný život mladej dvojice, také bolo aj ich prvé spoločné rande. „Začalo to jednou školskou piatkovou akciou, ktorú sme volali Za barákom, kde sa stretávali viacerí študenti, a potom si šli posedieť. Vtedy sme sa spolu iba rozprávali, na druhý deň som ju ale zavolal von. Vyliezli sme spolu na jeden strom a tam sa rozprávali. Takto začalo naše prvé rande. Potom sme si šli niekam sadnúť a ja som ju odprevadil domov, pretože strašne fúkalo. Domov som došiel okolo jednej ráno. Tým to vlastne celé začalo,“ zaspomínal si Ján na prvý vážny okamih ďalšieho spoločného života s jeho budúcou láskou Ivanou. FOTO Príbeh ako z rozprávky: Neuveríte, čo našla nevesta pre svoju svokru na záhrade! Rozdielne záľuby, spoločná láska Dvojicu zdanlivo zo začiatku ale nespájalo vôbec nič. „Všetko to začalo až tým, že nás v poslednom ročníku dali na seminári z predmetu Náuka o spoločnosti, ktorý sme si v rámci prípravy na maturitu obaja vybrali spoločný, do jednej skupiny. Ostatní naši spolužiaci ale chodili inde. A tým sa to celé vlastne akoby odštartovalo,“ vracia sa na začiatok skutočne neuveriteľného príbehu Ivana (29). Ona bola totiž vyznávačkou punku, kým Ján bol po otcovi futbalistom a jej smer ho vôbec nezaujímal. „Získal si ma svojím humorom a bol aj sympatický,“ neskrýva Ivana dôvody, prečo „tokaniu“ Jána neodolala. „Netajím, páčila sa mi, lenže tým, že bola punkerka som sa akosi nevedel rozhýbať. Osloviť ju ma musel povzbudiť až kamarát, ktorý chodil s našou spoločnou kámoškou,“ pridal Ján. Myš, ktorá sa usúloží k smrti či najrýchlejšia korytnačka: Pozrite si najbizarnejšie rekordy z ríše zvierat! Rovnaká nemocnica, deň aj miery Osud sa však s mladým párom začal pohrávať hneď pri ich narodení. Vtedy ešte netušili, čo všetko majú spoločné, a aká ďalšia kuriozita ich čaká. „Nielenže sme sa narodili v jednej nemocnici a v rovnaký deň, teda 15. novembra 1988, ale totožné sme mali ešte aj miery. Dĺžku 51 cm a hmotnosť 3,80 kg,“ pousmeje sa nad takouto zhodou Ján. Pritom ich mamy v pôrodnici vtedy o tejto kuriozite ani len netušili. Hra ich osudu sa tým ale ešte nekončila. „Ešte aj naše prvé občianske preukazy sme si vybavovali v jeden deň, 3. decembra 2003,“ pridáva Jankova polovička Ivanka. FOTO VNÚTRI Manželský pár sa hrdí netradičným rekordom: Najpočetnejšia rodina má ďalšieho člena! Synček takmer ako jeho rodičia Kto by si myslel, že týmto sa hra spoločných čísel v rodinke Harbuľákovcov končí, veľmi sa zmýlil. Rovnaký deň narodenia má aj ich prvé dieťatko, ktoré malo dokonca takmer navlas rovnaké i miery. „Henko bol vytúžený, hoci plánovaný. Narodil sa, ako inak, 15. novembra tohto roku, bol dlhý 51 cm a vážil 3,60 kg. Veľký bol rovnako, len ľahší o 20 dekov ako my dvaja pri narodení,“ vraví s úsmevom Ivana. Jediné, čo ich nespája s pre nich magickým dátumom 15. 11. je dátum ich minuloročnej svadby. Aj ten bol ale rovnako zaujímavý – 9. 9. FOTO Neuveriteľný príbeh: Chlapík hodil do mora odkaz vo fľaši. To, čo sa stalo po 36 rokoch, vôbec nečakal!

Autor: Jozef Uhlárik