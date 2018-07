S utopenou MAJKOU (†17) sa rozlúčil aj zronený braček: Do hrobu jej vhodil niečo, čo chytá za srdcia!

Všetkých poznačil obrovský žiaľ. Cintorínom v Považskej Bystrici sa v stredu ozýval bolestivý nárek. Desiatky ľudí sa lúčili s mladučkou Majkou (†17), ktorá sa pred vyše týždňom utopila vo Váhu v Púchove.

Biele ruže sú symbolom nežnosti a jemnosti. Zrejme práve preto si ich vybrali spolužiaci, kamaráti a známi, aby si nimi uctili Majkinu pamiatku, ktorú sa rodina rozhodla pochovať v bielej truhle. „Bude nám veľmi chýbať, bola veľmi veselá, usmiata a vždy humorne naladená. Teraz sa lúčime nielen s ňou, ale aj s jej nekonečným úsmevom, ktorý rozdávala,“ smutným hlasom nám povedali jej kamaráti.

Kňaz na poslednej rozlúčke vo svojom príhovore ubezpečil rodičov a blízkych, aby nesmútili. "Vaša dcérka Mária je teraz v nebi a prihovára sa za vás u Nebeského Otca," uviedol kňaz Peter Nečeda. Poslednú rozlúčku s krásnou Majkou najťažšie niesli jej rodičia a Majkin len 11-ročný braček, ktorí počas celého pohrebu nemali oči suché.

Kamaráti a spolužiaci nedokážu uveriť, že ich Majka už nie je medzi nimi. "Veď sme si ešte ani prázdniny neužili a takto nás rýchlo opustila," nariekalo mladé dievča, ktoré nieslo červenú ružu.

Rodina a braček poslali Majke na poslednú cestu biele pierka, ktoré ju majú odprevadiť do večnosti.

Čo sa stalo v osudný deň?

Kamarátky išli s partiou z víkendového festivalu v Bratislave. Z vlaku vystúpili v Púchove a počas dňa sa zdržali v pohostinstve neďaleko vody. Neskôr popoludní sa Majka spolu s kamarátkou rozhodla, že rieku preplávajú.

Kým sa kamarátke podarilo preplávať na druhú stranu, Majka to šťastie nemala a začala sa topiť. Kamarátka sa jej snažila pomôcť, no bolo to nad jej sily. A tak, kým Mária bojovala vo vode o život, snažila sa zohnať pomoc na brehu.

Na miesto prišli hasiči, ktorí sa snažili Majkine telo čo najskôr nájsť. No pátranie trvalo tri dni, kým sa nehybné telo podarilo z vody vyplávať.

