Zomrela kartárka, ktorá predpovedala smrť Ivety Bartošovej: Tvrdé slová o speváčkinom manželstve

Janu Skálovú († 69), rodáčku zo Žiliny, preslávili karty a veštecké predpovede, ktorým sa venovala viac ako 40 rokov. V Česku, kde žila, ju milovali celebrity aj bežní ľudia, mala svoju televíznu šou. Po tom, čo kartárka, prezývaná česká baba Vanga, predpovedala smrť vlastného syna, sa zariekla, že sebe ani rodine neveští. Takže ťažko povedať, či tušila, že v nedeľu zomrie.

Jana Skálová sa narodila v Žiline a vyučila sa za dámsku krajčírku. Oveľa viac ju však zaujímali veštby a karty. V štrnástich sa s nimi zoznámila, v dvadsiatke veštila kamarátkam. Slávna pražská kartárka Halaburdová, za ktorou vraj tajne chodili komunistickí politici, jej povedala, že má schopnosti a kartám sa má venovať naplno. Bolo rozhodnuté!

Svoje schopnosti zdokonaľovala aj u herečky Heleny Růžičkovej († 67).

Český denník Blesk pripomína, že Skálová ako prvá priviedla do médií veštecké programy. Vystupovala v televízii Prima a TV Relax, kde mala nočnú vešteckú šou. Za dve hodiny vraj poradila 30 až 35 ľuďom. Predpovedala pád newyorských mrakodrapov v roku 2001, aj syna speváčky Moniky Absolonovej (39). Tá vraj už neverila, že bude mať dieťa. O speváčke Ivete Bartošovej († 48) povedala, že sa nedožije päťdesiatky.

Kartárka zhodnotila aj manželstvo speváčky. Foto: archív

Keď si tá brala Josefa Rychtářa, Skálová hovorila o láske a šťastí. O sedem mesiacov neskôr skočila speváčka pod vlak. Veštkyňa mala pre jej smrť vysvetlenie. „Ona v ňom (v Rychtářovi - pozn. red.) videla svojho Pána Boha. Je mi to veľmi ľúto, ale videla to očami alkoholika. Vedela som, že je to jej posledné šťastie a ďalej nechce ísť. Hovorila som, že je to iba na chvíľu. On ju nedokázal ochrániť,“ povedala v televíznej relácii Prásk!.

Aj sama zažila veľa trápenia. Ako mladému dievčaťu jej kartárka povedala, že sa pre politiku nebude môcť vydať, hoci porodí dieťa. Neverila. Lenže prišiel august 1968 a Jana, ktorá chystala svadbu, dostala z radnice list, že z politických dôvodov sa svadby dočasne rušia. Syna tak porodila ešte pred sobášom.

Keď po mnohých rokoch vykladala karty svokre, vydesila sa. Nechtiac predpovedala smrť vlastného syna Josefa! Ten šiel domov z vojny, lenže už neprišiel, stal sa obeťou nehody. „Odvtedy som nevykladala karty sebe ani rodine,“priznala Skálová v jednom rozhovore. „Lebo karty neklamú,“ dodala.

Milovali ju aj mnohé celebrity

Kartám a veštbám Jany Skálovej verili aj známi Česi. Keď Skálová vydala knihu „Ďábelské papírky“, uverejnila v nej poďakovania známych ľudí, ktorým veštila. Moderátorka Michaela Jílková napísala, že je skvelá. Herečka Jana Boušková ďakovala za úžasné karty. Speváčka Magda Malá ocenila výklad kariet, ale aj kartárkino pozitívne myslenie.

Poznala mnohé celebrity. Za kamaráta označila aj Jiřího Bartošku. Foto: facebook

Hovoriť ju učil herec Haničinec

Keď už bola ako mladá kartárka známa vo svojom okolí, chcela sa dostať do televízie. Stalo sa tak v roku 1984 v seriáli Rozpaky kuchára Svätopluka. Tam sa stretla s hercom Petrom Haničincom, ktorý ju učil hovoriť a vystupovať pred kamerou.

Prežila toho veľa: sama napísala, že prekonala rakovinu. Foto: facebook

Vykladala z rôznych kariet

Najradšej síce vykladala z mariášových kariet, ale často využívala aj iné. Jednu sériu mariášových kariet jej dokonca namaľovala manželka známeho českého kaskadéra a herca Zdeňka Srstku Alena. Jana Skálová však vykladala z rôznych kariet. „Veľmi rada mám jedny detské. Doma mám množstvo ďalších, dokonca aj jedny po babičke,“ hovorila.