Ani svadby, ani oslavy narodenín sa nedožil. Dnes by mal popravený novinár Ján Kuciak (†27) zo Štiavnika v okr. Bytča 28. narodeniny. Namiesto toho, aby mu rodičia poblahoželali k sviatku, teraz musia prísť na jeho hrob a zapáliť mu sviečku.

Na ulici, kde rodina Kuciaková býva, bolo včera pusto a smutno. Otca sme našli na dvore ako kosí trávu. „Vždy keď prišla Martinka k ním domov, tak vozila drevo z hory a kosila trávu na dvore. To bolo vždy jej,“ prezradila nám susedka z vedľajšieho domu, ktorá nad nešťastím krúti hlavou.

Jozef Kuciak včera kosil záhradu. Foto: Pavol Konštiak

Novinár Ján Kuciak by sa dnes dožil 28-narodenín, no ruka vraha mu to nedožičila. A tak sa nedožil ani najkrajšieho dňa, kedy svojej milovanej Martinke chcel povedať svoje ÁNO. Po dvoch mladých ľuďoch zostalo prázdno v domoch ale i v srdciach ich rodičov a blízkych. Na svoje milované deti spomínajú už len zasvietením sviečok na ich hrobe. Na Janka, v deň jeho sviatku, budú dnes spomínať v rodnej obci zádušnou omšou, ktorá bude v miestnom kostole o 17.00 hodine a po nej sa uskutoční spomienkový koncert.

Na popravených milencov Jána a Martinu sa nezabúda ani po mesiacoch ich brutálnej vraždy. Mesto Žilina sa rozhodlo im udeliť Čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam. "Udeliť titul čestný občan mesta Žilina dvom mladým zavraždeným ľuďom bola iniciatíva mestského poslanca Petra Ničíka, a pod jeho návrh sa podpísalo 28 z 31 mestských poslancov,“potvrdila nám hovorkyňa mesta Barbora Zigová. Poslanci mestského zastupiteľstva vyjadrili úprimnú sústrasť rodinám pozostalých a verejne sa hlásia k hodnotám, ktoré vyznával a žil Ján Kuciak.

Dvojica plánovala sobáš 5. mája 2018. Janko sa ani svojich narodenín nedožil. Foto: archív

Oslovili sme v tejto súvislosti obe rodiny, či o udelení občianstva vedia a ako to vnímajú. „Vieme o tom a sme radi,“stroho odvetil otec Jozef Kuciak. Zhovorčivejšia bola Martinina mama Zlatica. „Je to pre nich aj pre nás veľká pocta, že si ich aj takýmto spôsobom chcú uctiť. Som veľmi prekvapená, že k tomuto kroku sa postavila Žilina. Skôr som očakávala od Prešova, že by si mesto na nich takto spomenulo,“ povedala nám Zlatica Kušnírová, ktorá sa chystá do Štiavnika na sv. omšu a zároveň sa zúčastní aj koncertu.

Toto je posledná spoločná fotografia na poznávacej dovolenke v Gruzínsku. Práve na tomto mieste Ján požiadal svoju Martinku o ruku a daroval jej zásnubný prsteň. Foto: archív. Zlatici Kušnírovej