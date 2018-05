Zakladateľ folklórneho súboru cíti veľkú krivdu: Vykašľali sa na mňa!

Na začiatku boli traja mladí nadšenci, dnes z nich žije už len jediný. Pavol Knižka (78) mal osemnásť, keď s kamarátmi Štefanom Mekelom a Matejom Vrbiarom založili v decembri 1957 folklórnu skupinu Telgárt.

„V tom čase som pôsobil ako tanečník v breznianskom súbore Mostár. Vo všetkých okolitých dedinách mali folkloristi svoje zoskupenia, len u nás nie. Tak som navrhol, aby sme s tým začali aj my,“ spomína na obdobie spred desaťročí.

Nikto si ho ani nevšimol

Nazbieralo sa okolo dvadsať šikovných ľudí a prvé verejné vystúpenie mali v auguste 1958 na oslavách SNP. „Šesťdesiat rokov som s nimi chodieval po festivaloch v rámci bývalého Československa, aj do zahraničia. Všetko na úkor dovoleniek a rodiny. Moje dve deti mi to neraz vyčítali. A teraz, keď sa oslavovalo okrúhle výročie, mi ako poslednému žijúcemu zakladateľovi nikto nepovedal ani ďakujem. Cítim sa ponížený,“povedal P. Knižka rozcítene. V slávnostnom programe dokonca vystupoval so sólovou piesňou. „Vedúca súboru mi predtým avizovala, že keď skončím, prídu sa mi na pódium verejne poďakovať. Donôtil som, čakal, no nič sa nedialo. Nastala trápna situácia, nikto si ma ani nevšimol. Odchádzal som veľmi sklamaný,“hovorí. Dve ženy z účinkujúcich sa však podľa jeho slov ozvali, že veď Paľovi Knižkovi ani nepoďakovali. „Starosta potom zobral už použitú kyticu a na konci programu, keď sa ľudia rozchádzali, mi ju podal,“krúti hlavou sklamaný hudobník.

V zhone na neho zabudla

Vedúca súboru Mária Knižková, jeho menovkyňa, priznala, že na neho pozabudli a mrzí ju to. „Práve ja som obci ako zriaďovateľovi navrhla, aby sme Paľovi dali ocenenie. Nepovedala som mu ale, že po jeho vystúpení sa mu poďakujeme verejne. Počas programu bol však spomenutý asi trikrát,“tvrdí. Chápe vraj, že chcel byť zviditeľnený, ale nevie, prečo si na neho nespomenula. „Mohlo mi to prísť na rozum, no v tom zhone, keď som ho nemala priamo na očiach, ma to nenapadlo. To je celé,“ uzavrela.

Oslovili sme aj telgártskeho starostu Petra Novysedláka. „Veľmi ma mrzí, ak vzniklo nedorozumenie. Odovzdanie kytice v hodnote takmer šestnásť eur, a darčeka za štyridsať, prebehlo na pódiu v sprievode dvoch dievčat v kroji v závere programu. Je to zdokumentované aj na videozázname, ktorý bude čoskoro k dispozícií,“ uviedol.