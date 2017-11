ŽUPNÉ VOĽBY Šokovaný banskobystrický víťaz Ján Lunter: Taký obrovský náskok som nečakal!

Uvoľnená atmosféra a dobrá nálada vládli v banskobystrickej volebnej centrále Jána Luntera hneď od začiatku. Už pred uverejnením prvých priebežných výsledkov kandidát na župana sebavedomo prehlásil, že svojou výhrou si je istý.Jeho slová sa začali potvrdzovať tesne pred jednou hodinou ráno. Kotlebu nakoniec porazil s veľkým náskokom, keď získal 48,5 percent hlasov oproti súperovým 23,2.

V Lunterovej centrále uprostred Banskej Bystrice sa v sobotu v noci zišla asi stovka jeho najbližších a priaznivcov. Podporiť ho tam prišli okrem manželky a synov aj Michal Handzuš, Miroslav Beblavý, či Stanislav Mičev, ktorý sa svojej kandidatúry vzdal v jeho prospech.

Sebavedomý od začiatku

Budúci župan bol dobre strážený. Médiá k nemu, vraj z kapacitných dôvodov, pustili len na fototermíny a brífing, ktorý sa konal hodinu po polnoci. Medzitým stihol raz prísť za novinármi a urobiť vyhlásenie. „Čakáme na chvíľu, ktorá ukáže, že sme sa usilovali, urobili sme, čo sa dalo a zvíťazíme,“ povedal. „Vidím, že prichádzajú aj voliči z Anglicka, Prahy, Kodane. Cestujú sem mladí ľudia, aby mohli povedať svoje áno lepším riešeniam,“ rozrečnil sa. Na otázku, či si je svojím víťazstvom istý, už vtedy sebavedomo vyhlásil. „Som si istý, bude to tak.“

Skandovanie, tanec, potlesk

Jeho slová sa začali napĺňať krátko po polnoci, vtedy priebežné výsledky začali hovoriť jasne v jeho prospech. Keď už si bol víťazstvom viac menej istý, pustil k sebe novinárov a za búrlivého potlesku priaznivcov, tesne pred jednou hodinou, nadšene vykríkol: „Dámy a páni, vyzerá to, že sme vyhrali!“ Voličom sa poďakoval za obrovskú dôveru a rodine, že ho do toho vôbec pustila. „Vďaka patrí aj Martinovi Klusovi a Stanovi Mičevovi, že sme sa dohodli. Naše riešenie môže pomôcť celému Slovensku. Vyzývam politikov, aby sa dokázali zjednotiť pre záujmy voličov. Zvíťazili sme!“ dodal naradostený.

Nasledovalo hlasné skandovanie: „Lunter, Lunter, Lunter“. Mnohí v eufórii vyskakovali, tancovali, neprestávali aplaudovať. Úsmev z tvárí nemizol ani jeho synom, ktorí sa spokojne prechádzali pomedzi hostí. Hlavný aktér sa však medzitým niekde „vyparil“.

Chce aktívnu župu

Spoza zatvorených dverí predsa len na chvíľu vyšiel, aby ešte raz podebatoval s niektorými novinármi. „Otvorím dvere župy a vyvetrám. Na úrade dám vyvesiť vlajku Európskej únie, aby sme ukázali, že tam patríme,“ povedal o prvých krokoch, ktoré urobí. Najťažšie na kampani vraj bolo samotné rozhodnutie ísť do toho. „Boli to pekné chvíle, užil som si veľa folklóru, no na druhej strane som vnímal aj to, ako ťažko sa v našom regióne žije. Tá ťažoba ma tlačí aj dnes,“ podotkol.

Priznal, že taký obrovský náskok pred súperom v konečnom výsledku nečakal. „Prieskumy boli, aké boli, ale realita je len to, čo sa dnes udialo,“ hovorí. Jeho posolstvo pre nastávajúcich päť rokov je jasné. „Chcem, aby táto župa bola aktívna. Aby sa sem ľudia, ktorí odišli do zahraničia, vedeli vrátiť a všetko, čo tam získali, zúročiť tu. Verím, že prispejem k tomu, aby tu bolo viac práce a dobre sa nám žilo,“ dodal.

Nepoložil ho ani známy škandál

Ján Lunter (66) je v politike úplným nováčikom. Dnes úspešný podnikateľ sa narodil na Horehroní v rázovitom Telgárte, kde vyrastal s piatimi súrodencami. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po štúdiách sa vrátil do rodnej obce a okrem iného sa venoval pestovaniu sena. V roku 1979 sa oženil s manželkou Etelou, s ktorou má šesť detí. Štyria synovia idú v jeho stopách, radosť mu robia aj dve dcéry, ktoré ešte študujú. V Telgárte zostal do roku 1989. Presídlil sa do Banskej Bystrice a po revolúcii založil firmu s hardvérovým službami. Neskôr sa začal zaujímať o tofu. Vybudoval potravinovú spoločnosť Alfa Bio, ktorá sa zaoberá zdravou výživou. Známy škandál s cícerovou nátierkou, ktorý prepukol v auguste 2015, firmou otriasol, no nezničil ju. Svoju podporu jej dal vtedy verejne najavo aj prezident Andrej Kiska. V súčasnosti vedú podnik jeho synovia, patrí k najväčším súkromným zamestnávateľom v Banskej Bystrici.