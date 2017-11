ŽUPNÉ VOĽBY Slovensko má prvú županku: Zaskočená Erika Jurinová s tajomnou kyticou

Jedno z najväčších volebných prekvapení! Erika Jurinová (46) v Žilinskom kraji bude prvou župankou na Slovensku. Doterajšiemu šéfovi VÚC Jurajovi Blanárovi (51) uštedrila ziskom 43,7 percenta až nečakane zdrvujúcu porážku. Jej súperovi dalo hlas 29,8 percenta voličov. Radosť z výsledkov volieb si Jurinová z koalície Oľano, Kdh, Sas vychutnala aj s kyticou kvetov.

Obrovské sklamanie zažili v noci na nedeľu v smeráckej centrále v Žiline, kde sledovali priebeh výsledkov za zatvorenými dverami. Z tvárí ľudí na čele s Jurajom Blanárom bolo badať napätie a nervozitu. „Nevyzerá to dobre,“ zahlásil človek v jeho štábe, keď už všetko naznačovalo, že doterajšiemu županovi sa predsednícka stolička vzďaľuje.

Prekvapená líderka

Úplne iné starosti mali ľudia okolo Eriky Jurinovej. Približne 50 podporovateľov jej fandilo v žilinskej kaviarni. Výsledky boli prekvapujúce a zaskočili aj samotnú líderku. „Priznám sa, že je aj pre mňa je to veľké prekvapenie. Verili sme, ale až taký rozdiel som nečakala,“ reagovala po vyhlásení výsledkov Jurinová.

Jej najsilnejší protikandidát svoju porážku uznal, no poznamenal, že na svoju doterajšiu prácu je hrdý. „Gratulujem víťazke, verím, že bude pokračovať v nastolených veciach a bude sa jej dariť aspoň tak, ako nám,“ odkázal Blanár.

Jurinová je ešte stále poslankyňou Národnej rady. Svojho mandátu sa však chystá vzdať. Potvrdila to aj počas volebnej noci, kde jej okrem podporovateľov robil spoločnosť aj jej manžel Pavol.

Od koho dostala kyticu?

Oslavy víťazstva trvali v kaviarni takmer do piatej hodiny rána. Budúcej županke upiekli jej najbližší tortu v tvare volebného auta. Jurinovej priniesli aj veľkú kyticu kvetov. Záhadou však je, kto jej ju daroval. „Asi to bol niekto z koaličných kolegov. V tom návale emócií som si to pravdupovediac ani nevšimol,“ priznal nám Lukáš Valach, jeden z vedúcich jej štábu.

Budúca županka bude prvou ženou na tomto poste v našej krajine. S manželom Pavlom, s ktorým žijú v Nižnej na Orave vychovala tri dcéry. Má skončenú odevnú školu v Trenčíne. Titul inžinierky získala na vysokej škole textilnej v českom Liberci.