ŽUPNÉ VOĽBY Sklamaný Marián Kotleba: Najprv sebavedomé slová o víťazstve, potom rozpačité ticho

V Banskobystrickom kraji to bol avizovaný súboj doterajšieho župana Mariána Kotlebu a podnikateľa Jána Luntera. Očakávala sa vyššia účasť voličov ako pred štyrmi rokmi, čo sa aj potvrdilo, keď k urnám prišlo vyše 40 percent oprávnených voličov. Keď Marián Kotleba odvolil v sobotu o druhej popoludní, veril s úsmevom na tvári vo svoje víťazstvo, no už po prvých neoficiálnych správach zo štatistického úradu zavládlo u Kotlebovcov sklamanie.

Asi dvadsať ľudí čakalo na Mariána Kotlebu na okraji Zvolena. V úplnej skromnosti, keď mali na stoloch len minerálky, džúsy a žiadny alkohol. Keď po 23. hodine začali vychádzať prvé výsledky sčítania, už toto predznamenávalo, že víťazom bude Lunter.

Jeho náskok bol neustále vyšší a v miestnosti, kde Kotlebovci čakali konečný výsledok volieb bolo od začiatku mĺkvo, nálada pod bodom mrazu a postupne prestávali veriť, že by sa to mohlo ešte zvrtnúť.

Kotleba prišiel až po polnoci

Výsledky sledovali aj na notebookoch a v televízii. Nechceli veriť, že to čo vidia a počujú je pravda. Stále boli bez svojho šéfa Mariána Kotlebu, ktorý sa medzi nimi objavil až po pol jednej v noci. Podali si ruky a spolu čakali na výsledky.

Keď Kotleba tušil, že tento boj prehrá, povedal, že oveľa väčšiu prehru ako on utrpela vládna strana Smer-SD. Šokovalo ho a prekvapilo, že vo viacerých krajoch nominantov Smeru vystriedala opozícia z radov liberálov. „Toto nie je len moja prehra, toto je prehra celého Slovenska, keď ľudia nedali dôveru ani tým, ktorí hlásajú akí sú sociálni,“ zamyslel sa Kotleba. V miestnosti sa začali ozývať hlasy, že toto je začiatok rozpadu Smeru-SD a niečo sa okolo Fica musí diať.

"Ja našu prehru viem pochopiť aj preto, že sme nemali šancu sa dostať za celý čas do televízií a ostatných médií,"ale Slovensko sa dnes celé úplne otočilo, keď prehrali Smeráci," povedal Kotleba.

Rešpektuje vôľu ľudí

Marian Kotleba po príchode do Zvolena neskoro v noci buď sedel a sledoval televíziu, pozeral s kolegami na počítači, ako to vyzerá a netajil ani on veľké sklamanie. Bolo jasne vidieť na jeho tvári. Už po druhej v noci, keď boli priebežné výsledky jasné, sa takmer všetci v tichosti rozišli.

Pred odchodom domov, Kotleba pre Plus JEDEN DEŇ povedal. „Rešpektujem vôľu ľudí. Kraj novému vedeniu odovzdáme v špičkovej finančnej kondícii. Sám som veľmi zvedavý, čo bude ďalej, pretože stav, v ktorom som preberal kraj ja a v ktorom ho odovzdám, je neporovnateľný. A preto musia byť aj neporovnateľne vyššie očakávania voči novému vedeniu. Nechajme sa počas piatich rokov prekvapiť a situáciu budeme všetci pozorne sledovať.“