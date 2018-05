Vodiči by sa mali pripraviť na obrovskú trpezlivosť: Tadiaľto pôjdete tri mesiace slimačím tempom

Výrazne preťažená komunikácia druhej triedy v Terchovej prejde komplexnou rekonštrukciou. Ešte pred tým ju však čaká ďalšia zaťažkávacia skúška. Na ceste budú v týchto dňoch pracovať cestári a tak cestu čiastočne uzavrú na viac ako tri mesiace.

Nádherné pohľady na malofatranské kopce, ostré skalné masívy a upravené dediny. Úzka a kľukatá cesta s nebezpečnými križovatkami prechádza cez centrá viacerých turistických obcí. Situáciu zhoršujú aj časté nehody s lesnou zverou. Cesta druhej triedy obsluhuje významné turistické centrá Terchová, Belá a Zázrivá. Slúži aj na presuny motoristov smerom na Oravu a najmä koncom týždňa je plná vozidiel najmä s poľskými evidenčnými číslami.

ilustračné foto. Foto: MATEJ KALINA

Cesta je však v zlom stave a tak sa bude celá rekonštruovať a práce by mali trvať do júla. Rekonštrukčné práce sa budú robiť v jednom pruhu na maximálne päťdesiatich metroch. Cestná premávka bude obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 metrov. „Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia,“ uviedol žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.