Vodiči, buďte v strehu: TU sa vytvárajú snehové záveje a poľadovica!

Pod snehom je celé územie Slovenska, na cestách si treba dávať pozor.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na rýchlostnej ceste v úseku Trstená, sever – Tvrdošín, sever sa nachádza vrstva kašovitého snehu.

Záveje a sneh do piatich centimetrov

V popradskom okrese a na ceste pri Šumiaci sa na cestách vytvárajú snehové záveje. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, ich povrch je najmä na severnom a severovýchodnom území Slovenska s vrstvou utlačeného alebo kašovitého snehu. V hornatejších oblastiach Slovenska sú cesty sčasti pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, miestami až do piatich centimetrov.

Cestári upozorňujú, že pri Michalovciach, po hranicu trebišovského okresu, je poľadovica. Zľadovatený sneh a jeho vrstva do troch centimetrov je aj na cestách tretích tried v okolí Novej Bane, Žiaru nad Hronom a v obci Hodruša-Hámre.

Vrchslatina a Šútovce pre nákladiaky zatvorené

Horské priechody sú zjazdné, nachádza sa tam od jedného do troch centimetrov snehu, na horskom priechode Vrchslatina do piatich centimetrov. Na horskom priechode Herlianske sedlo je na vozovke čerstvý sneh do výšky piatich centimetrov, čerstvá nádielka je aj na horskom priechode Dobšiná.

Priechody Vrchslatina a Šútovce sú uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov dĺžky.