Doprava bude vedená po obchádzkovej trase. Dôvodom uzávierky je nutnosť zabezpečenia bezpečnosti pri realizácii montáže dopravných zariadení.

Vodiči, POZOR! Úsek rýchlostnej cesty úplne uzavrú. A nebude to len na deň!

Rýchlostnú cestu R2 úplne uzavrú v úseku Budča – Zvolen, od približne 230, 450 po 233, 500 km.

Ako uviedla polícia, dôvodom je nutnosť zabezpečenia bezpečnosti pri realizácii montáže dopravných zariadení. "A to stredového mobilného zvodidla na oddelenie protismernej premávky od križovatky R1/R2 po križovatku R2/I/66 Pustý Hrad,“ informovali na sociálnej sieti.

Uzávierka bude platiť od 22. hod dňa 3. novembra 2017, do 05. hod. dňa 6. novembra. Prípadným náhradným termínom je 10. november od 22. hod., do 13. novembra do 5. hod. ráno.

“Doprava bude vedená po obchádzkovej rase, ktorá bude značená dopravným značením,” upozornila polícia.