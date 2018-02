VIDEO Mojžiš sa dostal na slobodu po šiestich rokoch: NEUVERÍTE, čo mu za mrežami najviac chýbalo!

Trvalo len pár minút, kým sudca rozhodol o jeho prepustení! František Mojžiš (60) sa po odpykaní dvoch tretín zo svojho osem a pol ročného trestu dostal na slobodu. Väzenské brány opúšťal vyrovnaný a dobre naladený.

František Mojžiš plánuje žiť z predčasného dôchodku, s manželkou bude splácať hypotéku za byt. Na ľudí, ktorí prišli o peniaze, myslí denne a tvrdí, že nikomu nechcel spôsobiť bolesť.

Pre podvod odsúdili na osem a pol ročné väzenie Františka Mojžiša (60), šéfa bývalých nebankoviek Drukos a BDV Družstvo, v roku 2012. O milióny prišlo v jeho nebankovkách 25-tisíc ľudí, keď naleteli na obrovské zhodnotenie svojich vkladov.

Prekonal kopec porážok

Svoj trest si najskôr odpykával v Bratislave, neskôr v Dubnici nad Váhom a od decembra 2015 v Ústave na výkon trestu pre odsúdených v Sučanoch pri Martine. Po tom ako si odsedel dve tretiny požiadal o prepustenie na slobodu. Sudca okresného súdu o tom rozhodoval v piatok ráno priamo za väzenskými múrmi.

Mojžiš pred ním vyjadril ľútosť nad všetkým zlým, čo spáchal. „Chcem ale poukázať na to, že v spoločnosti sa dejú aj iné zlé veci ako napríklad Gorila a podobne,“povedal. Dodal, že chce žiť slušne a má pre koho žiť, lebo má ženu a päť detí.

Asi po pätnástich minútach mu sudca vyhovel a rozhodol o jeho prepustení so 6-ročnou podmienkou. Odôvodnil to jeho slušným správaním počas celého výkonu trestu, pričom štyrikrát dostal disciplinárnu odmenu.

„Ešte to musím predýchať, samozrejme som rád,“reagoval Mojžiš tesne po verdikte. „Jedna z prvých vecí, čo budem na slobode riešiť, je môj zdravotný stav, ktorý si chcem dať do poriadku. Prekonal som kopec porážok, čo vidieť aj na mojom oku,“ pokračoval. Na otázku či cíti vinu za to, že ľudia prišli o peniaze a či majú nádej ich ešte niekedy vidieť, odvetil pokojne. „Myslím na nich denne. Nikdy som nikomu nechcel spôsobiť bolesť. Nádej zomiera posledná, povedzme si ale úprimne, je malá. Lebo tí, čo sľubovali odškodnenia, boli a sú proti. Nikdy som nikoho nechcel podviesť a ani nepodviedol,“ tvrdil s tým, že na to sú dôkazy čítané v znaleckých posudkoch.

V base sa z neho stal dôchodca

Kde skončili peniaze, kvôli ktorým si odpykával trest, nevie. „Tiež som sa na to pýtal na rôznych súdoch a navrhoval som ďalšie vyšetrovanie. Vždy to bolo odmietnuté,“ podotkol.

Cez bránu väznice vyšiel na slobodu s niekoľkými taškami. Prezradil, že si v nich nesie veľa papierov a listov, ktorých dostával veľa.

Žiť plánuje z predčasného dôchodku, inými peniazmi vraj nedisponuje. „Dom už tiež nemáme, manželka zobrala na hypotéku byt. Takže ako starí to budeme splácať,“ vysvetlil. Na slobode sa najviac teší na praženicu. „Na tú mám najväčšiu chuť, nejedol som ju už šesť rokov,“ dodal v dobrej nálade.

Mojžiša si prišla vyzdvihnúť jeho manželka a spolu odišli domov do Banskej Bystrice.

Prečítajte si viac: