VIDEO Kontroverzná Sheila (24) je späť: Spálila korán, teraz sa obula do prezidenta Kisku

Je nepoučiteľná! Pred pár dňami Ružomberčanku Sheilu (24), ktorá mala spáliť korán, prepustili z väzenia. Myslíte si, že sa poučila? Kdeže! Znova spravila niečo, za čo by pravdepodobne išla sedieť znova. Denníku Plus JEDEN DEŇ poskytla exkluzívny rozhovor a porozprávala, prečo toto všetko robí.

Kontroverzná Sheila (24) z Ružomberka sa ocitla v policajnej cele, keď sa vymočila na korán a potom ho podpálila. Nakrútila to aj na video.

Neubehol dlhý čas a po prepustení skončila opäť v policajnej cele. Tentokrát pre bitku v jednej herni, kde sa nespratala do kože a museli zakročiť policajti. Dostala sa pred sudcu, ktorý ju poslal na šesť mesiacov za mreže.

Sheila dnes. Svojim najnovším činom si zrejme neuvedomila následky, ktoré týmto spôsobila. Foto: archív Plus JEDEN DEŇ

Slabosť je pre slabochov

Sheila si trest odpykala a už pár dní je na slobode. Otázne je, či ostane na slobode dlho.

Plus JEDEN DEŇ mladú ženu našiel. Porozprávala nám, prečo to všetko robila a či chce s tým skončiť. „Ja som tvrdá žena a budem pokračovať ďalej. Ja sa nevzdávam, slabosť je pre slabochov a to ja nie som,“ povedala nám Sheila. Zrejme to myslí vážne, pretože najnovšie si zobrala na mušku slovenského prezidenta Andreja Kisku.

VIDEO: Pavol Konštiak, Plus JEDEN DEŇ

Mal navštíviť choré deti

Pobúrilo ju najmä to, kam sa prezident vybral. „Namiesto toho, aby navštívil choré deti alebo bezdomovcov, štve ma to, že išiel do rómskej osady. U mňa Kiska nie je prezidentom,“ vraví Sheila. Dokonca zapálila obraz prezidenta!

Zdá sa, že si neuvedomila následky. Pretože v tomto prípade môže ísť o hanobenie prezidenta.

Potom zobrala zapaľovač a obraz zapálila. Foto: Pavol Konštiak

Mala by podstúpiť psychologické vyšetrenie

Oslovili sme viacerých politológov, ktorí majú na svojráznu mladú dámu svoj názor. „Prezident je veľmi často terčom útokov, ale tejto dievčine by som odporúčal skôr psychologické vyšetrenie. To, že pán prezident navštívil aj rómsku komunitu, je len plus, pretože viacerí slovenskí politici veľmi ťažko pracujú s rómskou témou,“ vyjadril sa politológ Miroslav Řadek.

Prezident je veľmi často terčom útokov, ale pri tejto dievčine by som odporúčal skôr psychologické vyšetrenie. To, že pán prezident navštívil aj rómsku komunitu je len plus, pretože viacerí slovenskí politici veľmi ťažko pracujú s rómskou témou,“ vyjadril sa politológ Miroslav Řadek. Foto: archív TASR

Má problém s prezidentom

Podľa jeho slov v tomto prípade nejde o hanobenie symbolu Slovenskej republiky. „Ale je to hrubé vyhrážanie a tam je u nej psychický problém. Ona by sa v živote nedotkla národného alebo štátneho symbolu, ale má konkrétny problém s prezidentom,“ dodal politológ.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky na naše otázky neodpovedala.

Prečítajte si tiež: