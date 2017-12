VIDEO Folklorista, ktorý nemal páru: Na tradičnom nástroji mixoval world music aj džez

Mal jemnocitnú dušu a strasti tohto sveta znášal možno ťažšie, ako ostatní. Radosť mu však prinášal kráľovský nástroj Podpoľania. Fujara bola jeho vášňou, pričom sa zaslúžil o jej zapísanie na zoznam UNESCO. Jej veľký propagátor Dušan Holík zomrel náhle vo veku 57 rokov koncom októbra. Smutná správa vtedy zasiahla všetkých folkloristov na Slovensku, ale aj v zámorí.

Smrť oddaného folkloristu a vynikajúceho muzikanta mnohých šokovala. Dušan Holík (†57) zomrel v utorok 24. októbra v rodnej Očovej. Podľa oficiálnych informácií mu zlyhalo srdce.

Muzikanti i poslucháči však naňho nikdy nezabudnú. Veď vďaka nemu sa fujara dostala do svetového dedičstva.

Multiinštrumentalista

K ľudovej hudbe a folklóru ho to ťahalo už ako malého chlapca. Prvú píšťalku mu vyrobil milovaný dedko, pri ktorom sa začali jeho hudobné pokusy. Na fujare sa naučil hrať ako 10-ročný od svojho otca. Keď študoval na Konzervatóriu v Žiline, vyrobil svoje prvé píšťalky a ako 20-ročný zmajstroval prvú fujaru. „Počas strednej školy sa každý víkend nedočkavo vracal domov, aby si s kamarátmi mohol zahrať pri ohníku na gitare, ústnej harmonike, či akordeóne. Perfektne ovládal aj piano, no cudzie mu nebolo ani bendžo,“ spomína jeho dobrý priateľ Pavol. Zrejme v tom období u Holíka začala dominovať fujara. Ako sám hovoril, je to kráľovský nástroj Podpoľania, ktorý mu dal veľa a tak mu splatil dlh.

Bol spoločenský typ, no životné problémy na neho doliehali tak, že podľa niektorých ich zapíjal alkoholom. „Strasti tohto sveta znášal možno horšie, ako ostatní. Ťažké obdobie mal po autohavárii dcéry Grétky, ktorá bojovala o život. Našťastie, dopadlo to dobre,“ naznačil kamarát jedno z trápení Podpoľanca telom aj dušou. Veľmi zle však niesol aj rozpad svojho dlhoročného manželstva.

Žiaci z celého sveta

Od detstva bol aktívnym folkloristom. Pôsobil v súboroch Poľana, Očovan, Jánošík, Stavbár, či Rozsutec. Za štyri desaťročia často vystupoval na festivaloch doma aj v zahraničí. Vďaka nemu sa náš unikátny nástroj dostal v roku 2005 na zoznam UNESCO. O rok neskôr založil združenie Duša fujary. Organizoval tvorivé dielne, každoročne sa zúčastňoval celoslovenských prehliadok fujaristov a robil medzinárodné kurzy. Chýr o nich sa dostal až za oceán. „Na workshopy prichádzali ľudia z celého sveta. Z Kanady, Japonska, USA, Španielska, aj Indie,“ hovorí Jaroslav Sloboda zo združenia Duša fujary. „Duško bol človek s veľkým srdcom a je mi cťou, že som ho poznal. Priateľstvo s ním mi dalo veľa. Ukázal mi, že fujara je kvalitný hudobný nástroj, ktorý otvára bránu mnohých možností,“ povedal. Narážal tak na fakt, že Holík okrem tradičnej interpretačnej hry ponúkal hudobné možnosti pre muzikantov z celého sveta. Dosiahol tak, že na ľudových nástrojoch zaznieval tiež džez a rôzny mix „world music“.

Pokračovateľa má v synovi

Vo svojej očovskej dielni zmajstroval desiatky fujár a píšťal. „Bol to zručný rezbár, aj vynikajúci interpret, hráč na rôznych hudobných nástrojoch,“ povedal starosta Očovej Ján Senko. Svojho významného rodáka vníma ako umelca, ktorý zanechal výraznú stopu na poli ľudovej kultúry nielen v Očovej, ale na celom Slovensku. „Jeho rukami prešlo mnoho fujaristov, ktorí na neho budú spomínať len v dobrom. Všetkým nám bude veľmi chýbať,“ dodal. Po skvelom umelcovi zostali dve dospelé deti. Dcéra Margaréta a syn Dušan, ktorý je pokračovateľom svojho otca. Spolu s ním sa vo voľnom čase venoval výrobe ľudových hudobných nástrojov a tvorbe metodického materiálu pre fujaru a pastiersku píšťalku.

Vyznanie „ňaňkovi“

Svoj vzťah k unikátnemu slovenskému nástroju opísal Dušan Holík na stránke združenia Duša fujary. „Mojím spoločníkom je celý život. Výroba aj hra na fujare a šesťdierkovej pastierskej píšťalke, ktorá k nej neodmysliteľne patrí, má v mojej rodine silnú tradíciu. Fujara mi dala počas môjho života mnoho a prišiel čas, keď som sa rozhodol, že jej tento dlh aspoň sčasti vrátim. Moje vyznanie venujem hlavne starému „ňaňkovi“, ktorý mi do duše vštepil lásku k horám, ľudovej piesni a rodnému kraju pod Poľanou.“

Fujaristi pri jeho rakve mnohých rozplakali

Správa o náhlej smrti Dušana Holíka (†57) zaskočila jeho príbuzných, priateľov, všetkých folkloristov a spolupracovníkov. Odišiel vo veku, keď ešte naplno tvoril a pracoval. Posledná rozlúčka s ním sa konala v pondelok (30. 10.) v evanjelickom kostole v Očovej. Odtiaľ smeroval ponurý sprievod do domu smútku. Umelcovu rakvu obklopovali fujaristi, ktorí mu zaspievali jeho obľúbenú pieseň „Hej, horou, horou“. Keď v nej odznievali slová „Škoda ťa, Duško, škoda ťa bude...“, mnohí nezadržali hlasné vzlyky. Posledné zbohom mu všetci smútiaci dali za nostalgických zvukov fujár.

Začal už v detstve

Dušan Holík sa narodil 18. 12. 1959 v Očovej ako najmladší z troch bratov. Odmalička mu prirástla k srdcu príroda v okolí rodiska, no najmä majestátna Poľana. Lásku k folklóru mu ako prvý vštepoval jeho starý otec. Ten mu vyrobil aj prvú píšťalku. Keď mal 10 rokov, nadchla ho fujara, ktorú mu zmajstroval otec. Odvtedy ho tento nástroj sprevádzal až do posledných chvíľ.