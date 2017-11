Už sedem rokov v noci nespíme: Gabika sa stará o synčeka Samka po opakovaných operáciách srdca

S Gabikou Cibuľovou (30) z Klenovca sa život nemazná. S manželom Kamilom (33) sa pred siedmimi rokmi tešili na narodenie druhého synčeka. V tehotenstve nič nenasvedčovalo, že by Samko nemal byť zdravý. No už náročný pôrod predznamenal, že Gabiku čaká obrovská obeta.

Kým starší Kamil (11) je zdravé šťastné dieťa, jeho braček Samko (7) sa narodil s rázštepom podnebia. No tým sa problémy nekončia. „Doteraz nerozpráva, má už niekoľkokrát operované srdiečko, mozgovú obrnu a napočítali mu ďalších šesť diagnóz,“ hovorí Gabika, ktorá celých sedem rokov nepozná pokojný spánok.

„Samko si vyžaduje sústavnú starostlivosť. V noci sa zobudí aj 25-krát s plačom či krikom. Je nebezpečné ho nechať samého, lebo má sebapoškodzovacie sklony. Hocikde a hocikedy si udrie hlavu a môže si ublížiť aj inak,“ obáva sa mama.

Gabika je stále pri ňom, drží ho na rukách, aj keď varí. Foto: autor

Jej synček nemôže chodiť a nedokáže ani jesť ako iné deti, všetko mu musia mixovať. Gabika je stále pri ňom: „Držím ho na rukách, aj keď jem či varím. Bojím sa ho nechať samého čo i len na chvíľku.“ Poradiť si musí sama, s pomocou babky rátať nemôže.

Rodina síce býva v dome so svokrou, ale tá sa zas musí starať o dospelú dcéru, ktorú skleróza multiplex trvalo pripútala na lôžko. Cibuľovci sa boria aj s nedostatkom peňazí. „Na Samka dostávam s prídavkami 270 eur a manžel v tejto hladovej doline stále márne hľadá prácu. Svokra nám nedokáže pomôcť, dostáva len opatrovateľský príspevok na chorú dcéru,“ vysvetľuje Gabika.

Sníva o hojdacej sieti, ktorá by im pomohla pri uspávaní nepokojného synčeka. Tá, v ktorej ho uspávajú dnes, mu je už malá, na väčšiu by potrebovali 450 eur. A to nie je všetko. „Na zimu nám odporučili špeciálny kočík, lenže aj na ten musíme doplatiť. Je to 1 000 eur a na to nemáme,“ dodáva smutne.

Ako môžete pomôcť?

Plus pre ženy je charitatívny projekt denníka Plus JEDEN DEŇ. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ženám a matkám, ktoré sa ocitli v núdzi a bojujú s ťažkým osudom. Charitatívny projekt spravuje občianske združenie Záleží nám, čo je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci.

Pani Gabike môžete finančne prispieť aj vy

prostredníctvom portálu www.zalezinam.sk/plusprezeny