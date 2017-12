Už nám konečne postavte diaľnicu! Nespokojní Slováci na 9 miestach zastavili dopravu!

Veľká blokáda slovenských ciest! Včera o pol štvrtej popoludní sa na deviatich miestach zastavila doprava. Ľudia sa vybrali na priechody pre chodcov a blokovali cestnú dopravu. Autá, kamióny, ale aj autobusy museli pol hodiny stáť. Dôvodom je podľa ľudí alarmujúci stav cestnej premávky.

Organizátorom protestov na trase zo severu na juh Slovenska bolo združenie Iniciatíva stredné Slovensko. Tá bojuje za severojužné prepojenie Slovenska. Vodiči prechádzajúci cez Likavku, Zvolen, Krupinu, Banskú Bystricu, Dolný Kubín, Hontianske Nemce, Dobrú Nivu, Podbrezovú či Šahy si museli pol hodiny odstáť vo svojom aute.

V Likavke zablokovala cestu približne päťdesiatka ľudí. Podobne to vyzeralo aj v banskobystrickej mestskej časti Jakub-Nový Svet. Tam sa protestovalo tiež za výstavbu rýchlostnej cesty R3. Vodiči stojaci v kolónach boli nervózni, no protestujúcim dávali za pravdu. „Malo by sa s tým konečne niečo začať robiť. Všetko sa buduje len okolo Bratislavy. Slovensko sa predsa nekončí za hranicami hlavného mesta,” rozčuľoval sa Karol (53).

Ako uviedla primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, verí, že kompetentní začnú už konečne brať situáciu vážne. „Vždy uprednostňujem najskôr rokovanie a dialóg s druhou stranou. Týmto spôsobom sa nám napríklad podarilo dostať severnú trasu medzi posudzované varianty cestného obchvatu Zvolena,“ dodala.