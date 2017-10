Utrápená Mária: Môj chorý synček potrebuje liečbu, no toľko peňazí nikdy nenašetrím!

S chlapčekom so šibalskými očkami sa osud kruto zahral. Alex Richter (8) zo Žiliny od narodenia trpí mozgovou obrnou, epilepsiou a ďalšími zdravotnými ťažkosťami. Mama Mária (30) by mu zniesla aj modré z neba, hoci sama bojuje s viacerými diagnózami. Na ďalšiu delfinoterapiu, ktorá by jej synovi veľmi pomohla, však nezvyšujú peniaze.

Mária chce urobiť všetko pre to, aby sa zmiernili zdravotné problémy jej synčeka. Foto: Pavol Konštiak

Mária spomína na chvíle v radostnom očakávaní: „Alexík bol plánované dieťa, aj tehotenstvo bolo bez problémov, nemala som žiadne komplikácie.“ Všetko sa však zvrtlo. Ukázalo sa, že jej synček má mozgovú obrnu, oslabenú motoriku, dokonca sa mu začala tvoriť skolióza. Lekári mu zistili i srdcovú chybu. „Najväčšiu starosť mi robí to, že nerozpráva,“ smutne konštatuje ďalší problém milovaného synčeka. Na všetko je sama, s mužom sa rozviedli už po roku. „O syna nejavil vôbec záujem. Odišiel od nás,“ konštatuje Mária, ktorá sama má epilepsiu a je po operácii chrbtice. Alexík je veľmi živé dieťa. Pri našom stretnutí sa nám snažil ukázať všetko, čo dokáže aj aké hračky má rád. No pri jednej hračke nevydrží ani päť minút. Má totiž vážnu poruchu správania, pre ktorú navštevuje špeciálnu školu. No aj on túži mať kamarátov. „Keďže nerozpráva, deti sa s ním nechcú hrať, utekajú od neho, aj si z neho robia posmešky,“ hovorí o ďalšej veľkej bolesti Mária. Bola však šťastná, keď sa jej tento rok podarilo vybaviť pre syna delfinoterapiu v Egypte: „Vďaka liečbe robil veľké pokroky, začal lepšie vnímať, jeho zdravotný stav sa postupne zlepšoval.“ Aby však delfinoterapia mala trvalejší efekt, Alexík by mal absolvovať aspoň päť takýchto pobytov. Ibaže jedna liečba stojí až 150 eur, ktoré Mária nemá z čoho našetriť. Jej hlavným príjmom je opatrovateľský príspevok 300 eur mesačne. Zamestnať sa nemohla, keďže musí byť chorému synovi k dispozícii takmer nepretržite. Exmanžel platí výživné 200 eur a rodinný rozpočet „vylepšuje“ ešte 30-eurový mesačný príspevok na dopravu, aby mohla voziť Alexa do školy či k lekárovi. Pritom na bývanie, stravu, oblečenie, lieky či benzín vynaloží mesačne najmenej 530 eur. Takže ak sa nevyskytnú nečakané výdavky, s rozpočtom zostane akurát na nule a je šťastná, že si nemusí požičať. Napriek finančnej biede sa však nevzdáva svojho sna vybaviť Alexíkovi ďalšiu delfinoterapiu. „Chcem pre neho urobiť maximum, pokiaľ nie je neskoro. Trápim sa, čo s ním bude, keď sa už na mňa nebude môcť spoľahnúť. Nebudem tu večne,“ s plačom dodáva ťažko skúšaná žena. Ako môžete pomôcť? Plus pre ženy je charitatívny projekt denníka Plus JEDEN DEŇ. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ženám a matkám, ktoré sa ocitli v núdzi a bojujú s ťažkým osudom. Charitatívny projekt spravuje občianske združenie Záleží nám, čo je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci. Pani Márii môžete finančne prispieť aj vy prostredníctvom portálu www.zalezinam.sk/plusprezeny

Autor: Pavol Konštiak