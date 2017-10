Určite ste to už zažili aj vy: Za TOTO chcú od nás v reštauráciách peniaze!

Niekde samozrejmosť, inde nie. Stretli sa s tým viacerí ľudia, ktorí sa vybrali do reštaurácie. V niektorých si za deci vody čašník vypýta 50 centov. Pritom je to obyčajná voda z vodovodu. Prečo za ňu platíme?

Ku káve vám prinesú vodu zadarmo, no ak sa idete najesť a vypýtate si čistú vodu, tak na účtenke čakajte nemalú sumu. „Ostal som prekvapený, keď som sa v jednej reštaurácií v Banskej Bystrici šiel najesť. Keďže som bol smädný, tak som si chcel objednať niečo na pitie. Keď som pozeral do nápojového lístka, takmer som onemel,“ vraví Peter (36) zo Žiliny.

Takáto suma za malý pohárik vody?

Na lístku síce svietila ponuka čistej vody, no deci za 50 centov. „Keď som sa čašníčky spýtal, či si robia srandu, tak sa usmiala a povedala, že nie. Je to vraj normálne, teraz sa už podľa nej platí za všetko. Iba ak si objednáte kávu, tak vám prinesú aj čistú vodu,“ hovorí Peter.

Na obede v čadčianskej reštaurácií si veľmi pochutila Kysučanka Nikola Dejová (22), ktorá k obedu dostala džbán citrónovej vody zadarmo. Foto: Pavol Konštiak

Ani voda nie je zadarmo

My sme sa vybrali do niekoľkých žilinských reštaurácií, aby sme si overili, ako je to v skutočnosti. Navštívili sme známe podniky, kde sa najčastejšie ľudia zastavia, aby sa najedli.

Na Mariánskom námestí nám prevádzkárka prezradila, že k jedlu alebo ku káve dajú vodu zadarmo. „Ale keď niekto príde a vypýta si iba čistú vodu, nič viac, tak tu mu ju zaúčtujeme. Ani voda nie je teraz zadarmo,“ povedala.

Čašník musí niečo zarobiť

V ďalšom podniku, len kúsok od Mariánskeho námestia, sme sa zasa stretli s opačným názorom. „Čašník predsa musí naliať do džbánov vodu a ten sa zasa musí umyť, takže aj to niečo stojí. No u nás samozrejme za čistú vodu k jedlu zákazník neplatí. Ale väčšinou je čašník platený z tržby, takže ak by nalieval iba čistú vodu a neúčtoval by ani cent, tak by nič nezarobil,“ prízvukuje prevádzkár.

V žilinskej reštaurácií sme našli na nápojovom lístku aj čistú vodu. Foto: Pavol Konštiak

Snažili sa nás okabátiť

No na nápojom lístku sme si všimli, že džbán čistej vody, čo je liter, zaplatí zákazník jedno euro. Keď sme sa na to opýtali čašníka, tak nám povedal, že dávnejšie to tak bolo, ale teraz už vodu neúčtujú. Keď sme mu však ukázali nápojový lístok, zmeravel. „No, máme to tam, ale zabudli sme to dať odtiaľ preč,“ dodal mladý čašník.