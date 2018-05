Tu býva nová ministerka kultúry: NEUVERÍTE, čo PIKANTNÉ na ňu prezradili jej susedia!

Roky žijú vedľa seba! Ministerka kultúry Ľubica Laššáková a zhruba stovka osadníkov. Tí vedia, že teraz má ich suseda významné postavenie, no nijako extra to neprežívajú. Podľa nich im nepomáhala v časoch, keď pôsobila v mestskom parlamente, nič od nej teda neočakávajú ani teraz. Hoci skultúrniť by to okolo ich obydlí potrebovalo.

Len pár metrov od rodinného domu, v ktorom býva ministerka Ľubica Laššáková, sa nachádza rómska osada. Žiadna iná stavba medzi nimi nie je. Asi stovka ľudí býva v skromných obydliach celé desaťročia. S okolím si nažívajú vo vzájomnej zhode. „Nie sme problémoví, snažíme sa zachovávať pokoj a čistotu,“povedala žena v stredných rokoch, keď sme tam zavítali. O idylke svedčil aj pohľad, ktorý sa nám z diaľky naskytol chvíľu predtým. Dvaja mladí ľudia z osady, chlapec a dievča, išli okolo domu Laššákovcov práve vo chvíli, keď ministerkin svokor presúval nádobu na odpadky. Bolo vidieť, že s tým má ťažkosti. Tínedžeri neváhali a pomohli mu ju vyniesť hore schodmi. Potom s úsmevom na tvári odišli. Neangažuje sa Rómovia o tom, že vedľa býva prominentná osoba, samozrejme, vedia. „A čo máme z toho?“pýtali sa viaceré obyvateľky, ktoré ale nechceli byť menované. „Nikdy nám s ničím nepomohla. Nepamätáme si, že by sa tu zastavila a opýtala sa, čo nás trápi,“ tvrdia. „Žijeme v úbohých podmienkach, najviac by sme potrebovali kanalizáciu. Veď naše deti, keď idú do školy, ani nevedia, ako používať splachovací záchod,“ pridala sa ďalšia. Posťažovala sa aj na blato medzi ošarpanými domčekmi. „Pred pár rokmi tu urobili asfaltku. Tá ale končí asi v polovici osady. Keď je daždivé počasie, musíme sa tadiaľto brodiť,“poukázala na problém. Ministerku inak vnímajú ako bežnú susedu. „Pozdravíme sa a to je všetko. Nepôsobí arogantne, len sa nijako neangažuje. Skôr nám pomáha suseda z druhej strany. Vždy, keď potrebujem vybaviť niečo s deťmi, aj v škole, je ochotná,“uzavreli.



