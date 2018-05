Tragický koniec mladého OTCA (†33): Najviac bude chýbať svojim ženám

Mal krásnu rodinu o ktorú sa príkladne staral! Milovaná manželka a tri malé dcérky, najmladšia len dvojmesačná, ho už ale nikdy neuvidia. Martin (†33) zomrel pri tragickej havárii, keď sa za volantom cisterny plnej benzínu prevrátil na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom. Zodpovedný mladý muž, ktorý tvrdo pracoval aby pre svoje dievčatá postavil nový dom, si spoločné hniezdočko lásky už nestihol poriadne užiť.

Tragédia, ktorá zasiahla mladú rodinku, sa stala v pondelok doobeda. Martin (†33) šoféroval cisternu naplnenú benzínom, keď zo zatiaľ nezistených príčin zišiel z cesty do pola a s obrovským autom sa prevrátil. Žiaľ, na mieste bol mŕtvy.

Dievčatám bude chýbať

Nečakaná smrť otca rodiny kruto zasiahla najmä jeho manželku, ktorá ho doma, v Kamennej Porube neďaleko Žiliny, čakala s tromi malými dcérkami. Najmladšia má len dva mesiace. „Nedávno ju krstili. Taký dobrý chlapec to bol, veľmi pracovitý. Keď bolo treba, každému pomohol. Ešte pred pár dňami nám sadil zemiaky,“ hovorí so slzami v očiach suseda. „Dlho robil šoféra veľkých áut vo Švédsku, aby zarobil na ich nový dom. Keď ho už konečne postavili a začal pracovať na Slovensku, veľmi si ho, chudák, neužil,“ povedala smutne. „Keď sme sa dozvedeli tú strašnú správu, skoro sme odpadli. Pochádzal z veľmi slušnej a nábožnej rodiny. Jeho manželka to teraz bude mať veľmi ťažké,“ dodala rozcítene.

Martin bol skúsený vodič, nikto si nevie vysvetliť, čo sa mohlo stať. „Či došlo k nejakej poruche auta, alebo za tým bola vyčerpanosť. Ale skôr si myslím, že to prvé,“podotkol starší pán krútiac hlavou. „Veľmi sa tešil zo svojich detí, vždy sa za nimi ponáhľal domov. Odkedy prestal robiť v cudzine, trávil s nimi každú voľnú chvíľu. Dievčatám bude strašne chýbať,“ uzavrel.

Manželku nebohého muža sme doma nenašli, zastihli sme však jeho užialenú mamu. Od bolesti nevládala ani hovoriť. „Prepáčte, ale je mi veľmi ťažko. Nemôžem...,“ podotkla s plačom a stratila sa v dome.