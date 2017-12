Tatiana Opaterová (35) z oravskej obce Podbiel dostáva od života jednu ranu za druhou. Mladší syn vážne ochorel, manžel od rodiny odišiel a navyše po ňom ostali dlhy. Iná žena by sa na jej mieste dávno zosypala, no Tatiana vie, že kvôli deťom musí vydržať.

Tatiana (35) ostala na nevládneho synčeka sama, no nevzdáva sa: Chcem Riška postaviť na nohy!

Celých 24 hodín denne si vyžaduje opatera Riška (13). Narodil sa ako zdravý chlapec, ale ako trojročný ochorel. Keď lekári Tatiane oznámili, že má nádor na mozgu, myslela si, že je to najhoršia správa jej života. No vzápätí prišla ďalšia facka. Opustil ju manžel a dlhy, ktoré zanechal, musela splácať ona. Keď neskôr chorému Riškovi praskla v mozgu cievka, zostal nehybne ležať na lôžku. Mama ho musí polohovať a kŕmi cez nutričnú sondu.

Mama sprevádza Riška aj do hyperbarickej komory, aby sa nebál. Foto: autor

„Jediné, čo dokáže Riško prejaviť, je úsmev a to nás veľmi teší, pretože aspoň vieme, že sa má dobre,“ vraví Tatiana. Riško je veľký bojovník. „Každý deň cvičíme a chodíme na rehabilitácie, aby sme sa posúvali vpred. Už vidíme aj výsledky. Riško si dokáže pekne podržať hlavu, vie sa krásne usmievať, keď niečo chce. Keď však s niečím nesúhlasí, vie sa zamračiť. Takže takto nám ukazuje svoje pocity, sú to pre nás veľké pokroky,“ šťastne hovorí mladá mamička.

Každý cent otáča aj dvakrát. Cvičenia sú finančne náročné, osamelá mama musí všetko hradiť z vlastného vrecka. Pritom nesmie zabúdať ani na staršieho syna Miška (15). „Chodí do prvého ročníka na strednú školu a viem, že aj on potrebuje podporu,“ dopĺňa. Keď je to možné, Miško ide s bratom a mamou aj na rehabilitačný pobyt, aby im mohol byť nablízku.

Cvičenie je pre chlapca náročné, no pomáha. Foto: archív rodiny

„Riško sa veľmi teší z jeho spoločnosti. Síce ešte nevie hovoriť, ale stále nás niečím novým prekvapí. Dokáže už v ruke podržať hračku a nohou kopať do lopty, čo predtým nebolo možné. Takže rehabilitácie pomáhajú a urobím všetko pre to, aby raz vstal z postele a mohol sa hrať vonku ako iné deti,“ hovorí odhodlane. Blížia sa Vianoce, ktoré sú pre neúplnú rodinu ťažkým obdobím.

Všetky financie dáva matka na rehabilitácie pre bezvládneho syna, a tak na darčeky neostáva takmer nič. „Snažíme sa tieto sviatky prežívať skromne, ale hlavne v kruhu rodiny. Vianočný stromček u nás nechýba a aby som spravila radosť obom synom, vždy si nájdu aspoň drobnosť pod stromčekom,“ pripomína Tatiana.

Ako môžete pomôcť?

Plus pre ženy je charitatívny projekt denníka Plus JEDEN DEŇ. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ženám a matkám, ktoré sa ocitli v núdzi a bojujú s ťažkým osudom. Charitatívny projekt spravuje občianske združenie Záleží nám, čo je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci.

Statočnej Tatiane môžete finančne prispieť aj vy

prostredníctvom portálu www.zalezinam.sk/plusprezeny