Syn prievidzskej primátorky šokuje: V kostole s bejzbalkou!

Na sociálnej sieti sa v týchto dňoch objavila šokujúca fotografia. Traja mladíci s bejzbalkami pózujú v piaristickom kostole v centre Prievidze. Jedným z nich je Vladimír (22), syn prievidzskej primátorky a zároveň poslankyne Národnej rady Kataríny Macháčkovej.

Ten, kto fotografiu zverejnil, označuje konanie mladíkov za zneuctenie kostola. Vraj na to treba veľkú dávku drzosti a primitivizmu.

Zistili sme však, že záber je už starší. Išlo vtedy o fotografovanie na stužkovú, spojené s novodobou sprievodnou akciou maturít, s únosom triednej knihy. „V tej dobe som bol študentom Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi. Celé natáčanie a fotenie malo tému " krstný otec", kde som hral postavu z filmu. Priestory kostola patria k škole a vedenie školy to odsúhlasilo, keďže sa jednalo o fikciu. Za týmto súčasným konaním vidím len snahu zdiskreditovať moju maminu,“ hovorí Vladimír Macháček, teraz už vysokoškolák.

Názor primátorky a študentovej mamy

Ani primátorka a poslankyňa Národnej rady nevidí na tom nič zlé. „Môj syn je slušný chlapec a praktizujúci kresťan. V žiadnom prípade by si nedovolil zneuctiť piaristický kostol a školu, kde zmaturoval,“ tvrdí Katarína Macháčková. „Je veľmi smutné, že do politického boja vťahujú moji politickí súperi už aj moje dieťa, keďže nemajú žiadnu inú príležitosť mi ublížiť,“ vyhlásila.

Škola na tom nič zlé nevidí

Trojice mladíkov s bejzbalkami sa zastal aj zástupca riaditeľky piaristického gymnázia Ambróz Jamriško. „Stužková slávnosť je pre žiakov vždy veľkou výzvou. Tešia sa na ňu a snažia sa pripraviť netradičný program, ktorý dovtedy ešte nebol. Tak to bolo aj v tomto prípade. Pátrovia im umožnili fotografovať v kotole. Bejzbalky boli len rekvizity z filmu, násilie tam nebolo primárne. Študentom išlo iba o to byť originálni,“ komentoval zástupca riaditeľky.

„Niekto chce zneužiť udalosť, ktorá sa udiala v úplne inom kontexte ako sa uvádza, a takýmto spôsobom chce niekomu poškodiť. Príprava stužkovej slávnosti je záležitosťou školy, ktorá s tým súhlasila. Do týchto vecí sa nemiešame,“ uzavrel predstavený kláštora piaristov páter Ján Hríb.

Ľudia sú rozhorčení

Čo si o fotografovaní s bejzbalkami v kostole myslia samotní Prievidžania?

Nie všetci Prievidžania sa však s týmito tvrdeniami stotožňujú. „Všetko patrí do kostola, takáto fotografia mi nevadí,“ hovorí senior Ján (77). ďalší však majú iný názor. „Vôbec to nepatrí do kostola. Ani keby to bolo zo žartu,“ oponuje pani Eva (76). Fotografovanie s bejzbalkami sa nepáči ani Sarah (23). „Evokuje mi to vzdor. Bejzbalky mi prídu agresívne. Je to žartík, ale nemyslím si, že je to vhodné do kostola. Treba rešpektovať ostatných ľudí, ako sa na to môžu pozerať,“ povedala Prievidžanka. „To sa nepatrí. Je to hnus. Primátorkin syn by mal byť vzorom pre iných, keď má mamu v takom postavení,“ zhodli sa priateľky Helena (60) a Mária (73).